Congreso Nacional recibe visita oficial de la gobernadora del Estado de Nueva York

Santo Domingo.- El Congreso Nacional recibió la visita oficial de la gobernadora del Estado de Nueva York, Kathleen Courtney Hochul, quien agota una importante agenda en el país que incluye la firma de un acuerdo con el gobierno dominicano, encuentros con empresarios e intercambio con legisladores.

Durante la visita el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, reconoció los aportes que la gobernadora Hochul ha realizado en favor de la diáspora, “Reconocemos en usted, una interlocutora confiable y una amiga de buena voluntad de nuestra patria. Nos motiva su disposición de fortalecer los vínculos económicos, sociales y culturales entre Nueva York y nuestro país”.

De los Santos dijo que “Para la comunidad dominicana en Nueva York, una de las más numerosa, laboriosa y vibrante de la diáspora, su liderazgo ha significado empatía, respeto y acción. Ha sido usted mentora y aliada de nuestros empresarios, de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres y de nuestros líderes en diferentes áreas”.

Mientras que, el presidente de la Cámara de Diputados, al dar las palabras de bienvenida, agregó que, “Para la Cámara de Diputados y todos los legisladores aquí presentes constituye un altísimo honor recibirla en esta, su casa, y expresarle nuestro agradecimiento por el extraordinario trabajo que realiza en favor de la comunidad dominicana”.



Alfredo Pacheco dijo sentirse regocijado con tan distinguida visita, "Nos regocija que haya decidido venir a nuestro país con el propósito de sostener encuentros comunitarios y participar en actividades dirigidas a fortalecer la cooperación bilateral, promover el intercambio cultural y continuar brindando su apoyo decidido a la diáspora dominicana en los Estados Unidos".

La gobernadora del Estado de Nueva York, en su discurso dijo que la República Dominicana y la ciudad de Nueva York han creado puentes comerciales que conectan ambas tierras.

Expresó que, como gobernadora, se siente muy orgullosa de representar a un millón de dominicanos que llaman a NY su hogar.

Kathy Hochul valoró esta primera visita a la República Dominicana y al Congreso Nacional, y reconoció el liderazgo de los presidentes; Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco.

“Me siento comprometida como gobernadora porque también soy hija de inmigrante: siempre protegeré a la diáspora dominicana como si fuese mi familia”, agregó. RECONOCIMIENTO

En el marco del encuentro, realizado en el Salón de la Asamblea Nacional, el Senado de la República y la Cámara de Diputados entregaron sendos reconocimientos a la gobernadora de New York, Kathy Hochul por los aportes a favor de los dominicanos residentes en esa urbe.

De parte del Senado, encabezó la entrega del certificado su presidente, Ricardo de los Santos, junto al Cónsul Dominicano en la ciudad de Nueva York, Jesús Vásquez Martínez.

Durante la entrega el senador De los Santos destacó el legado político de la gobernadora, sustentado en su vocación de servicio, “y que seguirá inspirando a nuevas generaciones de líderes, especialmente a las mujeres que ven en su ejemplo una demostración de que el liderazgo firme y sensible puede transformar comunidades enteras”. En tanto que, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, valoró el trabajo que realiza la funcionaria norteamericana, que se refleja no solo en la diáspora residente en Nueva York, “sino también en el bienestar y la proyección de quienes habitan en nuestra amada República Dominicana”. La entrega fue encabezada, además, por Jesús Vázquez. La resolución de reconocimiento, por parte de la Cámara Alta destaca la trayectoria política de la gobernadora estadounidense que ha demostrado un firme compromiso con la equidad, inclusión y fortalecimiento de las comunidades inmigrantes, que contribuyen con el desarrollo social, cultural y económico de la comunidad dominicana residente en los Estados Unidos. La resolución, iniciativa del vicepresidente del Senado, Pedro Catrain; y la senadora María Mercedes Ortiz Diloné, destacó en su primer considerando que la señora Kathleen Courtney Hochul, actual gobernadora del Estado de Nueva York, es una destacada política estadounidense, que ha demostrado un firme compromiso con la equidad, la inclusión y el fortalecimiento de las comunidades inmigrantes, promoviendo políticas públicas que contribuyen al desarrollo social, cultural y económico de los pueblos hispanos, y en especial, de la comunidad dominicana residente en los Estados Unidos.

La funcionaria estadounidense estuvo acompañada por una amplia delegación, encabezada por el congresista Adriano Espaillat y otros legisladores y representantes.

En el solemne acto también participaron senadores, diputados y funcionarios del Congreso Nacional.

