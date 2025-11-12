Congreso Nacional recibe visita oficial de la gobernadora del Estado de Nueva York
En el marco del encuentro con legisladores, el Senado de la República y la Cámara de Diputados entregaron sendos reconocimientos a Kathy Hochul por su apoyo y compromiso con la comunidad dominicana residente en New York.
Alfredo Pacheco dijo sentirse regocijado con tan distinguida visita, “Nos regocija que haya decidido venir a nuestro país con el propósito de sostener encuentros comunitarios y participar en actividades dirigidas a fortalecer la cooperación bilateral, promover el intercambio cultural y continuar brindando su apoyo decidido a la diáspora dominicana en los Estados Unidos”.
RECONOCIMIENTO
En tanto que, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, valoró el trabajo que realiza la funcionaria norteamericana, que se refleja no solo en la diáspora residente en Nueva York, “sino también en el bienestar y la proyección de quienes habitan en nuestra amada República Dominicana”. La entrega fue encabezada, además, por Jesús Vázquez.
La resolución de reconocimiento, por parte de la Cámara Alta destaca la trayectoria política de la gobernadora estadounidense que ha demostrado un firme compromiso con la equidad, inclusión y fortalecimiento de las comunidades inmigrantes, que contribuyen con el desarrollo social, cultural y económico de la comunidad dominicana residente en los Estados Unidos.
La resolución, iniciativa del vicepresidente del Senado, Pedro Catrain; y la senadora María Mercedes Ortiz Diloné, destacó en su primer considerando que la señora Kathleen Courtney Hochul, actual gobernadora del Estado de Nueva York, es una destacada política estadounidense, que ha demostrado un firme compromiso con la equidad, la inclusión y el fortalecimiento de las comunidades inmigrantes, promoviendo políticas públicas que contribuyen al desarrollo social, cultural y económico de los pueblos hispanos, y en especial, de la comunidad dominicana residente en los Estados Unidos.
En el solemne acto también participaron senadores, diputados y funcionarios del Congreso Nacional.