Cuando Pekín se mete, Teherán dispara y Roma predica: la chispa que puede incendiar el mundo

Por Víctor Manuel Grimaldi Céspedes

La historia no empieza en Roma. Empieza en Pekín.

Pero antes de llegar a ese punto, conviene volver por un instante al Caribe, porque a veces las pequeñas historias iluminan mejor que los grandes tratados lo que está ocurriendo en el mundo.

Recuerdo que cuando Hipólito Mejía llevaba ya meses ejerciendo la Presidencia de la República en 2001, el banquero Alejandro Grullón le aconsejó públicamente que hablara menos con la prensa y se sentara a gobernar desde su escritorio en el Palacio Nacional.

Hipólito, fiel a su estilo directo, le respondió también en público, como quien sabe que en política el silencio puede pesar más que las palabras.

Al año siguiente comenzó a gestarse una campaña de rumores, organizada y persistente, que encontró en septiembre de 2002 un clima propicio y terminó desembocando en la crisis bancaria y económica de 2003, que arrastró al gobierno y golpeó duramente al país.

Traigo ese recuerdo porque hoy no es solo Donald Trump quien habla demasiado.

También el Papa León XIV ha asumido una presencia mediática constante, exponiéndose semana tras semana en Castel Gandolfo a una batería de preguntas de la prensa.

Lo que en principio es transparencia, termina —sin proponérselo— alimentando un terreno fértil para la confrontación.

Las redes sociales han hecho el resto.

Ahí se cocina hoy el conflicto: no solo en los despachos de Washington o en los corredores del Vaticano, sino en ese espacio incontrolable donde cada palabra se amplifica, se distorsiona y se convierte en arma.

Pero el verdadero escenario está más lejos.

Porque si se quiere entender el conflicto del mundo, hay que mirar hacia Oriente, hacia la relación —cada vez menos discreta— entre China e Irán.

Lo que antes era intercambio energético y diplomacia cautelosa, hoy se acerca peligrosamente al terreno de la guerra moderna.

Los hechos comienzan a hablar por sí solos.

Un informe reciente publicado por el Financial Times de Londres apunta a que Irán utilizó un satélite chino para identificar y atacar posiciones estadounidenses en el Medio Oriente.

No es un detalle técnico: es un cambio de época.

Significa que la guerra ya no se decide solo con armas visibles, sino con información, con datos, con inteligencia que no deja huellas.

Ojos en el cielo que observan sin ser vistos. Y esos ojos, en este caso, no eran iraníes.

Detrás de ese episodio hay algo más profundo: una arquitectura estratégica que se ha venido tejiendo durante años.

China e Irán no son aliados formales, como en las guerras del siglo XX, pero han construido una relación funcional, pragmática y potencialmente desestabilizadora.

Pekín necesita energía, rutas comerciales y posiciones geopolíticas; Teherán necesita tecnología, respaldo diplomático y capacidad de resistencia frente a Occidente. Cada uno encuentra en el otro lo que no puede producir por sí mismo.

Así, sin declaraciones solemnes, ha ido tomando forma un eje.

No ideológico, sino operativo. Un eje de intereses en el que China aporta inteligencia, sistemas y tecnología, e Irán pone el territorio, el conflicto y la capacidad de confrontación.

Es la nueva forma del poder: influir sin exponerse, intervenir sin aparecer, inclinar la balanza sin disparar directamente.

Mientras tanto, en Washington, Trump observa ese movimiento con la intuición de quien entiende que el problema ha dejado de ser regional.

Para él, Irán es una pieza. El tablero es otro. Y en ese tablero, China juega a largo plazo.

La reacción, entonces, resulta inevitable: presión, confrontación, ruptura.

Pero en ese punto entra Roma.

Y con Roma, la voz del Papa León XIV, que no habla de satélites ni de geoestrategia, sino de paz, de dignidad humana, de migrantes, de inocentes.

Palabras que, en medio de un mundo armado de algoritmos y misiles, suenan casi fuera de época.

Ahí es donde el conflicto se vuelve más peligroso.

Porque mientras Washington ve amenazas, el Vaticano ve sufrimientos.

Mientras unos trazan líneas de defensa, otros intentan borrar líneas de exclusión. Es una fractura profunda: no solo política, sino moral.

De esa fractura nace el pleito.

Un pleito que algunos simplifican —o manipulan— afirmando que el Papa favorece indirectamente a Irán o incluso a China.

Pero esa lectura, aunque seductora en tiempos de polarización, confunde dos planos distintos. El Vaticano no opera en la lógica de los bloques geopolíticos. Se mueve en otra dimensión: la de una moral que rechaza la guerra incluso cuando todos la consideran inevitable.

Y esa postura incomoda.

Incomoda a los gobiernos, porque introduce dudas donde necesitan certezas.

Incomoda a los estrategas, porque impone límites donde ven oportunidades.

Incomoda a los pueblos, porque exige coherencia.

Pero el mundo ya no admite simplificaciones.

China no es solo adversario ni solo socio: es una potencia que negocia mientras consolida su posición.

Irán no es un actor aislado: es parte de una red que amplifica su capacidad de acción.

Y Estados Unidos ya no enfrenta conflictos locales, sino desafíos estructurales a su hegemonía global.

En ese contexto, cada gesto adquiere significado.

La cancelación de fondos a organizaciones católicas en Miami no es un episodio administrativo.

Es un síntoma. Es la manifestación de una tensión creciente entre el poder político y la autoridad moral, entre la lógica de la seguridad y la exigencia de la conciencia.

Y en medio de todo, como siempre, quedan los que no cuentan.

Los migrantes.

Los niños.

Los invisibles.

Ellos no saben de satélites chinos ni de estrategias globales. Pero son los primeros en padecer sus consecuencias.

Ahí está el verdadero campo de batalla.

No en el Golfo Pérsico.

No en Washington.

No en Pekín.

Sino en ese espacio donde las decisiones de los poderosos se convierten en destino para los débiles.

Porque la realidad habla. Y lo que está diciendo hoy es inquietante: el mundo ha entrado en una fase en la que las guerras no se declaran, las alianzas no se anuncian y las responsabilidades se diluyen.

La fuerza puede ordenar el mundo por un tiempo.

La inteligencia puede dominarlo por una época.

Pero solo la conciencia puede hacerlo habitable.

Y esa, precisamente esa, es la batalla que nadie quiere admitir que está perdiendo.

Porque, al final, como en toda gran historia —y la dominicana lo sabe bien—, muere el hombre, pero el sistema se recicla.

Y la estabilidad no se importa; se fabrica.

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