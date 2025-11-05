Comité contra Lavado de Activos y expertos internacionales sostienen diálogo estratégico de alto nivel

Santo Domingo. – Como parte de las acciones para reforzar las labores de prevención en el país, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (Conclafit), en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sostuvo un diálogo estratégico de alto nivel con expertos internacionales, en el que se analizaron, entre otros temas, las tendencias globales y mejores prácticas para combatir esta problemática.

Para el diálogo se convocó una sesión especial, presidida por el ministro de Hacienda y Economía y presidente del Conclafit, Magín Díaz; y, por parte de la UAF, Aileen Guzmán Coste, directora general, y Bienvenido Roberts, director técnico.

Los expertos internacionales que aportaron sus conocimientos y perspectivas en el encuentro fueron Mariano Federici, de Estados Unidos, quien es especialista en integridad financiera y dirigió el Grupo Egmont, principal organismo internacional de cooperación e intercambio de información entre unidades de inteligencia financiera.

También estuvieron los especialistas, Tomas Koch y Mauricio Fernández, de Chile, quienes cuentan con una dilatada trayectoria en el ámbito del diseño y ejecución de políticas en la lucha contra el lavado de activos y persecución.

Por su parte, y en su calidad de miembros de dicho comité, estuvieron presentes, Ernesto Bournigal Read, superintendente del Mercado de Valores; el magistrado Rodolfo Espiñeira, en representación de la Procuraduría General de la República; el vicealmirante Agustín Morillo, del Ministerio de Defensa; Enmanuel Cedeño Brea y José Guillermo López de la Superintendencia de Bancos; y el coronel Jaime Pérez, de la Dirección Nacional de Control de Drogas.

En la referida sesión, que se realizó en el marco del VIII Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos, se abordaron además los siguientes tópicos:

Intercambio de experiencias y perspectivas sobre la efectividad de los sistemas nacionales de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Compromiso institucional del país con la mejora continua y la cooperación internacional.

Sinergia interinstitucional entre los organismos que integran el sistema nacional de prevención, detección y persecución del lavado de activos y la financiación del terrorismo

Investigaciones financieras paralelas y articulación con las autoridades judiciales y de orden público.

Autonomía e Independencia de las Unidades de Inteligencia Financiera, y

Desafíos regulatorios y operativos frente a los activos virtuales y sistemas de valor alternativo (AV/PSAV).

Sobre CONCLAFIT

El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo es un órgano de coordinación, de naturaleza colegiada, responsable del funcionamiento eficiente del sistema de prevención, detección, control y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Sobre la UAF

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002.

La UAF es un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en la República Dominicana.

