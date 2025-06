Comidillas: ¿Binomio David-Omar?, otros temas, grupo de ricos maniobran contra PRM

Lo dijeron en una tertulia en la capital: ¿Binomio David Collado-Omar Fernández?.¿Omar Fernández-David Collado? El más popular de los politicos jóvenes es Omar, ¿usted lo duda?….. Lo que comentan es que empresarios con mucho poder disgustados con el presidente Luis Abinader creen que para sacar el PRM del Palacio Nacional pudieran pensar en el binomio David-Omar y Omar-David para enfrentar al candidato o la candidata que postule el PRM. Mencionan la conveniencia de que el doctor Leonel Fernández, si fuese necesario, posibilite sacar a los perremeístas del poder.¿Se sacrificaría el doctor Fernández, quien sueña retornar al poder en el 2028?…….Esos empresarios con algunos políticos de oposición han estado desde ya hasta sonsacando perremeístas para debilitar ese partido …¿Le responderán? ….¿ Qué están espiando con Pegasus? Lo dijo un reconocido comunicador en la radio y en las redes….. En el Partido Revolucionario Moderno (PRM) deben pensar en un proceso que se repitió en el proceso electoral del 2024 y que podría ponerse de moda de nuevo hacia el 2028. Comenzaron a renunciar dirigentes del PRM en Haina y pudieran venir otras,eso diiicen……Hay quienes comentan el tema hacia los comicios de 2028: dicen que mucha gente pudiera cambiar de partidos porque solo se recordaron de estos cuando necesitaban su apoyo, no los toman en cuenta en el ejercicio del poder………Violentar el fuero universitario es un gran abuso de poder…..En esa universidad a la que le violaron su fuero tuvo un gran vicerrector: doctor José Rafael Abinader, quien fue uno de los grandes vicerectores de esa alta casa de estudios…¿Cambios el 16 de agosto?….Nunca aclararon lo del espionaje a Nuria Piera…….El presidente Abinader, quien modificó la Constitución para colocarle un candado a la Constitución, no debe permitir que le dañen su imagen histórica y que comiencen a comparar acciones de hoy con los doce años de Balaguer……..El presidente Abinader no debe permitir que lo entierren ante la historia, muchos amigos en el poder se convierten en los enemigos fuera de este.Cuidado con los errores, presidente……..Otra: evidente que el presidente Luis Abinader no quiere problemas con el presidente Trump, resalta las excelentes relaciones entre Estados Unidos y el país……Cierto, el país es el mejor aliado de Estados Unidos en el Caribe……..¿Complacerá el presidente Trump al presidente Abinader aprendiendo a bailar merengue en el país?………En la Fuerza del Pueblo algunos dirigentes cogen cuerda cuando le dicen Peñita es el secretario general…….¿Y hay pegasus en RD?……..Parece que el presidente del Senado seguirá a caballo en el cargo…….¿Antonio Marte, presidente del Senado? Un sindicalista del tranporte comentó en broma el tema, pero tiene a derecho a aspirar si lo estima necesario, aunque la cúpula del PRD es la que pone los presidentes de la Cámara Alta y baja…….Un preguntón: ¿Pudiera Abinader entregarle la presidencia de la Cámara de Diputados a la Fuerza del Pueblo para equilibrar la gobernabilidad? Balaguer lo hizo en un par de ocasiones con Danilo y Norge y luego promovió el Frente Patriótico para impedir que Peña Gomez llegara al poder…….¿Pudieran modificar la Constitución, si fuese necesario, para que Abinader aspire de nuevo?………¿Por dónde andará la llave del candado que le pudieron a la Constitución?………..El desmentido al ministro de Agricultura es lo que se llama el boche público del año por ponerse a hablar de la mano de obra haitiana-gobierno……..Los bancos deben apretar con lo de la ciberseguridad.Muchas quejas de clientes por fraudes de ciberdelincuentes……¿Binomio Carolina-Sanz Lovatón?………¿Raquél-David? ¿Carolina-David?..¿David-Raquél Peña?……….¿Guido-Raquél? ¿ Raquél Peña-Raquél Arbaje?……..¿Cuantos amigos de verdad tiene Abinader en el poder?………Geanilda Vásquez, una reserva dirigencial del PRM. ¿Ideal para la secretaría general o presidenta en funciones?….. La tripleta exitosa en la Superintendencia de Bancos: Pro-Usuario para defender a los usuarios del sistema financiero, el exitoso modelo estadístico y la inclusión bancaria. También los aportes de la Escuela SB……..Un gran éxito de Samuel Pereyra, llevar la cartera de Banreservar a sobrepasar los 600 mil millones………Hay que evitar que el dólar se encarame de nuevo hacia arriba…..Valdez Albizu no suelta su éxito histórico:apostar a la estabilidad macroeconómica de la nación……..Opositores dicen que le convendría una candidatura presidencial de Luis Abinader…….Presidente, no se deje llevar de los promotores del cierre del IAD, sería negativo para el gobierno y para el país……..La familia Corona, buena historia e imagen en Santiago Rodríguez……La gente se queja de la baja inversion pública del gobierno y de la falta de dinero………Mucha gente pregunta sobre las obras que construirian con el dinero que entregó AERODOM al gobierno…….En las redes les están disparando a muchos borrachitos de poder, embriagados por los carguitos………Felíz inicio de semana a los lectores de esta columna, pluralista siempre……..Dirigentes del PRM están definiendo sus simpatías hacia el 2028. La foto lo confirma…..¿David Collado, candidato presidencial delPRD y del PRSC, si no lo escogen en el PRM?…….Un diputado y un ministro del actual gobierno están con David Collado de pie a cabeza……..¿