Por Roberto A. Canaan Beato

La experiencia de Guyana en la producción y procesamiento del arroz es un ejemplo de cómo la mecanización agrícola puede transformar un sector productivo, reducir la dependencia de mano de obra manual y convertir un país en proveedor de mercados internacionales.

La cadena moderna del arroz comienza en las plantaciones y termina en las factorías, donde el grano es procesado, clasificado y empacado para su comercialización.

Guyana paso de la agricultura manual a la mecanización

Guyana, tiene en la costa norte de América del Sur, su industria arrocera,

La mecanización no es un fenómeno nuevo. Ya en 1965, Guyana lideraba el Caribe en mecanización del arroz, con más de 3,000 tractores y 300 cosechadoras combinadas. En RD desde que se firmo el tratado de libre comercio DR CAFTA con Centroamerica y Estados Unidos hace mas de 25 anos se le advirtio a los productores que se prepararan y no lo hicieron. Hoy lloran como mujeres lo que no supieron defender como hombres.

Por suerte hoy, la evolución de la tecnológia permite realizar gran parte del trabajo agrícola mediante equipos especializados.

En Guyana preparan los terrenos y la siembra con tractores, sembradoras y equipos de nivelación que es casi gratis porque el terreno es plano con nivelacion natural que facilitan la siembra del arroz en grandes extensiones.

La Cosecha es mecanizada. Las cosechadoras combinadas cortan las plantas, separan el grano de la paja y recogen el arroz en una operación integrada. El arroz cosechado se transporta a granel en camiones y se almacena para su secado y procesamiento.

Luego el arroz va a los molinos de la factoria, lo limpian, descascaran, pulen, clasifican y empacan en sacos de diferentes tamaños, según el mercado.

¿Qué significa esto para el empleo?

La mecanización reduce la necesidad de trabajadores en las labores manuales de corte, recolección y transporte. En RD estas labores las hacen obreros haitianos. . Sin embargo, no elimina todos los empleos: aumenta la importancia de operadores de maquinaria, mecánicos, técnicos, administradores de fincas, especialistas en calidad y trabajadores de las factorías.

La transformación consiste en pasar de depender de muchos brazos para producir, a depender de maquinaria, tecnología y organización industrial.

Los principales mercados del arroz de Guyana son:

Unión Europea: Portugal, Italia, Reino Unido y España.

Caribe: Jamaica, Trinidad y Tobago y otros países de CARICOM.

América Latina: Venezuela fue el principal comprador, seguida por otros países de la región.

En otras palabras, Guyana produce arroz no solamente para alimentar a su población, sino también para abastecer mercados internacionales.

Un ingeniero agronomo dominicano de La Vega, graduado en el Colegio de Mayaguez Puerto Rico, gerencio por varios anos una empresa Inglesa productora de arroz para el mercado de Londres. El agronomo vegano invito en multiples ocaciones a los directivos de una gran cooperativa de arroz de La Vega a visitar Guyana y estudiar la experiencia de ese pais en la producción y procesamiento del arroz y ver cómo la mecanización agrícola puede transformar un sector productivo. Los directivos de Coopearroz nunca fueron a Guyana no obstante el hermano del agronomo que trabajo en Guyana mencionado era directivo de la Cooperativa.

La experiencia de Guyana deja una enseñanza importante para el desarrollo agrícola dominicano: la producción de alimentos debe avanzar hacia la mecanización, la industrialización y la exportación.

La República Dominicana tiene una tradición arrocera importante, pero puede estudiar cómo Guyana ha desarrollado una cadena integrada:

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