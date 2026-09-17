Senado capacita a su personal con la Conferencia Magistral “El Constitucionalismo Social Dominicano”

SANTO DOMINGO. – El Senado de la República ofreció la conferencia magistral “El Constitucionalismo Social Dominicano”, dirigida a sus colaboradores, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos sobre la evolución del constitucionalismo social en el país y el desarrollo de las distintas cartas sustantivas que han consagrado los principios y derechos fundamentales de las personas en la República Dominicana.

La conferencia, organizada por la Dirección de Gestión Humana, por instrucción del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, fue dictada por el jurista Hermógenes Acosta de los Santos, quien es especialista y referente en derecho procesal y constitucional en el país.

En su exposición, el catedrático ofreció datos sobre el origen del constitucionalismo moderno, surgido y consolidado a partir de las revoluciones americana y francesa a finales del siglo XVIII, la cuales estaban sustentadas sobre las libertades.

También abordó el surgimiento de las constituciones sociales de 1955, 1663, 1966 y 2010, mediante las cuales se consolidaron los principios que sustentan un Estado social, democrático y de derecho, así como el reconocimiento y la protección de derechos fundamentales como la salud, el trabajo, la educación y la vivienda, entre otros.

“Agradezco al Senado de la República por el honor y la distinción académica que me otorga al permitirme impartir esta conferencia, y capacitar a los colaboradores de la institución´´, dijo Hermógenes Acosta de los Santos.

Sonya Uribe, directora de Dirección de Gestión Humana del Senado, sostuvo que, “El Constitucionalismo Social Dominicano” es una de las conferencias más importante en materia legislativa que se ha impartido en la institución, tomando en cuenta que, el personal ampliará sus conocimientos en materia de derecho constitucional”.

En la actividad celebrada en el Salón Polivalente, Reynaldo Pared Pérez, estuvieron los senadores Dagoberto Rodríguez Adames (Independencia), y Rafael Barón Duluc Rijo (La Altagracia). Además directores y encargados departamentales de la Cámara Alta.

En la conferencia, el Senado obsequió a todos los presentes, folletos sobre la Conferencia Constitucionalismo Social Dominicano, escrita por Hermógenes Acosta de los Santos, en la cual se analizan los textos de las constituciones dominicanas de 1955, 1963, 1966 y 2010 que consagran valores, principios y derechos característicos del constitucionalismo social, con el interés de destacar los progresos y retrocesos que marcan este paradigma en República Dominicana.

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