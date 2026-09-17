Punta Catalina refuerza sus unidades con intervenciones técnicas especializadas

Santo Domingo. La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) informó que el aumento de sus gastos operativos durante el primer semestre de 2026 respondió, principalmente, a la ejecución de trabajos de mantenimiento y reparación necesarios para preservar la confiabilidad de sus unidades generadoras.

Los gastos operativos pasaron de US$16.3 millones en el primer semestre de 2025 a US$32.6 millones en igual período de 2026. De acuerdo con la empresa, este comportamiento no refleja un incremento ordinario de sus costos de operación, sino la concentración temporal de inversiones en mantenimiento especializado efectuadas entre marzo y junio.

La partida de materiales y servicios aumentó de US$2.8 millones a US$17.6 millones. Dentro de esa variación, US$12.8 millones correspondieron a trabajos que solo pueden realizarse con las unidades fuera de operación, incluidos servicios técnicos especializados, logística de campo y reposición de componentes críticos.

Las intervenciones de mayor impacto fueron el reemplazo de carretes y tuberías de calderas, por US$5.9 millones, y la reparación de tubos y paredes de la Caldera 1, por US$2.6 millones. Ambos trabajos representaron en conjunto cerca de dos terceras partes del incremento registrado en materiales y servicios.

También se destinaron US$2.1 millones a la reparación de maquinarias y equipos menores; US$754,000 a la inspección de molinos de calderas; US$522,185 a la renta e instalación de andamios, y US$464,900 a servicios técnicos y reparaciones de calderas y equipos auxiliares.

La empresa explicó que estas erogaciones forman parte del mantenimiento preventivo y correctivo requerido para conservar la seguridad, disponibilidad y vida útil de una infraestructura estratégica para el sistema eléctrico nacional.

Margen comercial estable

Durante los primeros seis meses de 2026, Punta Catalina registró una producción neta de 1,812 gigavatios hora, frente a los 2,310 GWh generados en igual período de 2025. La reducción de 19 % obedeció principalmente a una restricción activa en la caldera de la Unidad 1, que limitó su capacidad máxima a 300 megavatios, en comparación con los 360 megavatios con los que operó durante el primer semestre del año anterior.

La disminución de la producción incidió en el volumen de energía facturada y, por consiguiente, en los ingresos. Sin embargo, EGEPC precisó que su margen comercial no se deterioró y que, por el contrario, aumentó 6.2 %, al pasar de 12.57 a 13.35 centavos de dólar por kilovatio hora.

Asimismo, el precio del combustible puesto en planta descendió 18 %, desde US$94.25 hasta US$77 por tonelada. Esa reducción fue trasladada al precio de venta de la energía, que bajó 14 %, de 7.48 a 6.43 centavos de dólar por kilovatio hora.

Según la empresa, la menor facturación se explica por la combinación de una producción más baja y el traslado de la reducción del costo del combustible al precio de la energía, y no por una pérdida de eficiencia comercial.

Aclaración sobre las distribuidoras

EGEPC aclaró, además, que Punta Catalina no compra electricidad a las empresas distribuidoras, como se indicó en una publicación reciente, sino que les vende energía.

La cifra de 643.7 GWh citada en la información corresponde a la energía suministrada por EGEPC a Edenorte, Edesur y Edeeste. La empresa señaló que la operación fue presentada en sentido inverso, lo que produjo una interpretación incorrecta de su relación comercial con las distribuidoras.

En cuanto al aumento de aproximadamente US$550,000 en los gastos de personal, la generadora explicó que estuvo relacionado con ajustes salariales aprobados, provisiones laborales y la contratación temporal de personal para las jornadas de mantenimiento de las unidades 1 y 2. Este último componente representó cerca de US$568,000.

EGEPC sostuvo que los resultados del semestre muestran una administración orientada a proteger los activos de la central, mantener condiciones salariales competitivas para el personal técnico y asegurar la continuidad de una operación esencial para el abastecimiento eléctrico del país.

Acerca de Punta Catalina

La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) es una empresa de propiedad estatal. Compuesta por dos unidades de generación eléctrica de 360 MW, para un total de 720 MW, sincronizadas en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y cuya eficiencia contribuye con la reducción del costo variable de generación promedio.

La EGEPC genera energía a partir de la quema limpia de carbón mineral pulverizado. Punta Catalina incluye todas las instalaciones de apoyo como: un muelle de recepción de buques con una capacidad máxima de 80,000 toneladas, sistemas de descarga completamente cerrado y almacenamiento de carbón techado con capacidad para 216 mil toneladas, moderno depósito de cenizas que utiliza mallas geotextiles que garantiza la no contaminación al medio ambiente.

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