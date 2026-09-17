Gabinete de Política Social y CEDI-Mujer presentan campaña enfocada en la autonomía y superación de la mujer

Santo Domingo, jueves 17 de septiembre de 2026. El Gabinete de Política Social presentó la campaña “Cuando una Mujer Avanza, Todo Cambia”, una campaña que llevará a formato audiovisual las experiencias de mujeres acompañadas por el Centro de Desarrollo Integral para la Mujer (CEDI-Mujer), con el propósito de mostrar sus procesos de transformación y acercar a otras mujeres en situación de vulnerabilidad social a los servicios y oportunidades disponibles a través del centro.

Este proyecto busca que las protagonistas cuenten sus propias historias, desde las dificultades que han enfrentado hasta sus aspiraciones y los cambios que han podido construir con acompañamiento institucional.

Durante el evento, la coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, explicó que el propósito de la iniciativa va más allá de mostrar testimonios: busca que esas historias sirvan para que otras mujeres en condiciones similares conozcan las rutas de apoyo disponibles.

“Cuando el Estado invierte en una mujer no estamos simplemente gastando, estamos invirtiendo, porque la mujer es un ente de transformación real. Una mujer que es transformada, transforma a la sociedad en su conjunto y hace cambios significativos en el país”.

La propuesta también procura que mujeres que atraviesan condiciones de vulnerabilidad conozcan a CEDI-Mujer y puedan identificar en sus servicios una vía para recibir orientación, capacitación y acompañamiento de acuerdo con sus necesidades.

Por su parte, la directora de CEDIMUJER, Heidi Espinal, en el marco del lanzamiento de la campaña “Cuando una Mujer Avanza, Todo Cambia”, destacó que más de 10,000 usuarias han sido atendidas y que estas han recibido más de 37,000 servicios.

“CEDI-Mujer es un programa de desarrollo integral para la mujer, donde buscamos que pueda vivir en un entorno libre de violencia y que sea económicamente autónoma”, explicó su directora ejecutiva.

Sobre campaña “Cuando una Mujer Avanza, Todo Cambia”

La campaña contará cuatro historias en formato audiovisual. Cada relato partirá de la realidad personal y familiar de las protagonistas, sus dificultades y aspiraciones, para mostrar posteriormente el proceso de acompañamiento y los cambios alcanzados.

De acuerdo con las necesidades de cada caso, las intervenciones pueden incluir adecuación de viviendas, electrodomésticos, capacitación, becas cuando corresponda, inserción laboral, fortalecimiento de emprendimientos y acciones relacionadas con el bienestar y la autoestima.

Los contenidos serán difundidos a través de YouTube y amplificados en redes sociales mediante la participación de comunicadoras e influencers dominicanas, con el objetivo de llevar las historias a nuevas audiencias y generar identificación y participación.

Más que mostrar lo que una mujer recibe, “Cuando una Mujer Avanza, Todo Cambia” busca contar en qué puede convertirse cuando encuentra una oportunidad y el acompañamiento necesario para aprovecharla, una idea que constituye el eje conceptual de la campaña.

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