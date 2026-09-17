Sociedad Neumología: más de la mitad pacientes con fibrosis permanecen sin tratamiento por barreras de acceso

Santo Domingo.- Más de la mitad de los pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales, conocidas como EPID, permanece sin acceso a terapias, aseguró la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax (SDNCT))

La doctora Maribel Jorge, presidenta de la entidad, indicó que datos procedentes de las dos unidades especializadas de atención de EPID existentes en el país indican que actualmente se da seguimiento a 827 pacientes.

“De ellos, 234 fueron identificados como candidatos a recibir terapia antifibrótica.

Sin embargo, solo 99 pacientes, equivalentes al 42 por ciento se encontraban recibiendo tratamiento, mientras que 135, alrededor del 57.6 por ciento, permanecían sin acceder a la terapia indicada”.

La especialista sostuvo que la situación resulta especialmente relevante en los pacientes con fibrosis pulmonar progresiva, debido a las limitaciones existentes para acceder a las terapias disponibles.

Las EPID son un grupo de más de 200 enfermedades que atacan la misma parte del pulmón, el intersticio. Una de las más conocida es fibrosis pulmonar.

La doctora Jorge observó que entre los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, solo el 37.5 por ciento recibía el tratamiento pirfenidona, mientras que entre quienes presentaban fibrosis pulmonar progresiva apenas el 28.7 % había iniciado tratamiento con nintedanib.

Advirtió sobre la necesidad de continuar fortaleciendo el diagnóstico temprano y, especialmente, mejorar el acceso a los tratamientos de los pacientes que padecen enfermedades pulmonares.

Dijo que las enfermedades pulmonares intersticiales, conocidas como EPID, agrupan más de 200 condiciones capaces de afectar el tejido pulmonar.

“Algunas pueden evolucionar hacia fibrosis, provocando cicatrices progresivas que reducen la capacidad funcional del pulmón y dificultan la respiración”, comentó.

Explicó que entre sus principales manifestaciones se encuentran la tos seca persistente y la dificultad respiratoria progresiva, especialmente al realizar esfuerzos.

“La SDNCT considera que diagnosticar al paciente no es suficiente si posteriormente las barreras económicas o administrativas impiden iniciar oportunamente el tratamiento”, puntualizó.

Informó que en el país funciona desde 2019 un equipo multidisciplinario integrado por especialistas con experiencia en enfermedades intersticiales, que se reúne periódicamente para evaluar los casos y definir diagnósticos y estrategias de tratamiento.

República Dominicana cuenta además con unidades especializadas en el Hospital Salvador B. Gautier, desde 2019, y en el Hospital José María Cabral y Báez, desde 2021.

Asimismo, desde 2025 dispone de un protocolo nacional para las enfermedades pulmonares intersticiales elaborado por el equipo multidisciplinario y la SDNCT a solicitud del Ministerio de Salud Pública, como herramienta para estandarizar la atención y optimizar el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes.

Las EPID son un grupo de más de 200 enfermedades que atacan la misma parte del pulmón, el intersticio. Una de las más conocida es fibrosis pulmonar.

Evento

La doctora Jorge ofreció sus declaraciones al informar que, como parte de las acciones de educación y concienciación sobre estas enfermedades, la entidad realizará el próximo sábado, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, el simposio “Diagnóstico integral de las Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas Basado en Imágenes”.

Agregó que el evento científico se desarrollará en el Hotel Radisson de Santo Domingo, y reunirá a neumólogos, radiólogos, reumatólogos y médicos internistas.

Explicó que el encuentro busca fortalecer las capacidades de los especialistas para reconocer estas enfermedades de manera oportuna y promover un abordaje multidisciplinario que permita ofrecer a cada paciente un diagnóstico más preciso y una estrategia terapéutica adecuada.

«Hoy República Dominicana cuenta con mayor conocimiento científico, unidades especializadas, profesionales capacitados y un protocolo nacional para abordar estas enfermedades. El desafío es lograr que esos avances se traduzcan efectivamente en diagnóstico oportuno, seguimiento especializado y acceso al tratamiento que necesita cada paciente», expresó.

Durante el simposio se desarrollarán conferencias, análisis de casos clínicos, interpretación de imágenes diagnósticas y discusiones multidisciplinarias, con el propósito de promover mejores prácticas para el diagnóstico y tratamiento de estas patologías.

La Sociedad explicó que uno de los principales avances en el abordaje de estas enfermedades ha sido comprender que su diagnóstico no debe depender de una única opinión clínica o de una prueba aislada, sino de la integración de los hallazgos clínicos, radiológicos, funcionales y de laboratorio.

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