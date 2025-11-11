Cervecería Nacional Dominicana impulsa “Delivery Seguro”, un programa pionero en seguridad vial para repartidores dominicanos

Cervecería, con el apoyo de INTRANT, UNITAR a través de su programa CIFAL, BID, DIGESETT, PedidosYa, FENACODEP, la Asociación de Detallistas y Provisiones del Distrito Nacional, la Liga Municipal Dominicana e INFOTEP, capacitará a más de 500 repartidores dominicanos, formando agentes de cambio para una movilidad más segura.

Santo Domingo, 06 de noviembre del 2025.- Cervecería Nacional Dominicana, en coherencia con su apuesta por una movilidad más segura y responsable, impulsa Delivery Seguro, un programa de formación diseñado para capacitar a más de 500 repartidores dominicanos en buenas prácticas de conducción y seguridad vial. La iniciativa busca generar cambios de conducta sostenibles y fortalecer la cultura vial en el país.

Para materializar esta visión, Cervecería Nacional Dominicana impulsó la creación de este programa, logrando reunir a aliados estratégicos, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el INTRANT, la Liga Municipal Dominicana (LMD), la DIGESETT, el INFOTEP, el UNITAR a través de su programa CIFAL, así como PedidosYa, la Asociación de Detallistas de Provisiones del Distrito Nacional y la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones (FENACODEP). Con esta colaboración, la compañía refuerza su visión de que la cooperación y el trabajo conjunto entre instituciones y empresas permite impulsar iniciativas de gran impacto y transformar la seguridad vial en el país.

Este proyecto surge de la necesidad del país de fortalecer la seguridad vial, especialmente para los motociclistas y repartidores, quienes forman parte esencial del ecosistema económico dominicano y constituyen una fuente de ingresos importante para miles de familias, siendo fundamentales en el día a día de los dominicanos. De acuerdo con datos de 2024, las motocicletas representan aproximadamente el 68% de las víctimas mortales por accidentes de tránsito en el país, lo que evidencia la vulnerabilidad de este grupo y la urgencia de brindar educación, entrenamiento y equipamiento adecuado para reducir riesgos.

¨La seguridad vial requiere de colaboración y de una visión compartida. En Cervecería creemos en el poder de las sinergias público-privadas para transformar realidades y generar bienestar. Con el lanzamiento de Delivery Seguro, buscamos fortalecer comunidades y construir una compañía que continúe comprometida con los dominicanos por los próximos 100 años¨, Señala Fabián Suárez, Presidente de Cervecería Nacional Dominicana.

En línea con este acuerdo, el programa contempla 51 horas de capacitación desarrolladas por la Escuela Nacional de Educación Vial del INTRANT, para ser impartidas por facilitadores del INFOTEP abordando temas como seguridad vial, conducción responsable, manejo defensivo, Ley de Tránsito 63-17 y habilidades

blandas. Esta formación busca garantizar que los repartidores cuenten con herramientas prácticas para mejorar su desempeño en las calles.

Como parte de la iniciativa, Cervecería Nacional Dominicana donará a cada participante de un casco certificado con estándares internacionales, reforzando la seguridad de los repartidores y destacando el compromiso activo de la compañía con la protección de este grupo clave en la movilidad urbana. Los resultados post capacitaciones serán monitoreadas junto a los aliados, evaluando la reducción de incidentes de tránsito entre los participantes, para afinar la metodología y definir la expansión a futuro de esta metodología.

Por su parte, Milton Morrison, director ejecutivo del INTRANT destaca que: “Este programa demuestra que el sector privado puede ser un aliado clave para transformar la cultura vial, especialmente para los motoristas y repartidores, uno de los grupos más vulnerables en nuestras calles.”

En ese sentido, Víctor D’Aza, secretario general de la Liga Municipal Dominicana agrega: “Desde los gobiernos locales celebramos esta iniciativa, porque permite llevar formación y prevención a los municipios, impactando directamente en las comunidades y en la seguridad de los ciudadanos.”

Durante el programa, las mesas técnicas con aliados permitirán monitorear y evaluar los resultados, consolidando aprendizajes y definiendo estrategias para expandir Delivery Seguro a nivel nacional.

De esta manera, Cervecería Nacional Dominicana reafirma que su propósito va más allá de reducir los accidentes de tránsito: apuesta por inspirar mejores conductas, avanzar junto a aliados e instituciones que comparten el objetivo de salvar vidas y transformar la movilidad en la República Dominicana, y así aportar a la construcción de un país con más motivos para brindar.

