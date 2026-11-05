Primicias Noviembre 2026, Temas Económicos y Bancarios, Variados temas, tendencias del ahorro, nuevo escenario en EEUU, Banreservas agresivo en negocios, necesidad de una reforma profunda en el gasto público

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Las tendencias del ahorro en República Dominicana, según un informe publicado por la Superintendencia de Bancos, la agenda industrial conjunta de República Dominicana y Centroamérica, propuesta por la líder industrial Ligia Bonetti; las cada vez más amplias necesidades de los sectores productivos de las diferentes provincias, los precios del petróleo y de los combustibles terminados, tema caliente en eventos; los cambios en la industria que reclaman los industriales de Herrera; la exploración de REFIDOMSA en un pozo petrolero en Guayana, los precios de los productos navideños en alzas, un Banco de Reservas agresivo en los negocios, Semanas Económicas de República Dominicana en Estados Unidos, Francia y Reino Unido, el impacto económico de las elecciones legislativas en Estados Unidos en las guerras, mercado petrolero y la inflación en Estados Unidos y otras naciones, ¿otro paquete fiscal en el país luego del plan anticrisis?, el planteamiento de una profunda reforma en el gasto publico del gobierno en vez de nuevas cargas impositivas, las comidillas económicas sobre el marbete, revisión técnica de los vehículos y los precios de los combustibles, los reclamos de los arroceros, las guerras entre Irán y Estados Unidos, como la de Rusia-Ucrania con el nuevo escenario de poder en Estados Unidos, son Temas Económicos y Bancarios en Primicias en noviembre 2026..

TENDENCIAS DEL AHORRO EN REPUBLICA DOMINICANA

Captaciones del sistema financiero crecen 15.9 % y alcanzan

RD$3.5 billones a junio de 2026

De acuerdo con la Superintendencia de Bancos (SB), los depósitos en las entidades

supervisadas aumentaron en RD$480,807 millones durante el último año.

Las captaciones del sistema financiero dominicano, una medida aproximada

del ahorro financiero de las familias y las empresas, alcanzaron los RD$3.5 billones al cierre de

junio de 2026, para un crecimiento interanual de 15.9 %. Esto equivale a RD$480,807 millones

adicionales respecto al mismo período del año anterior.

Los datos están contenidos en el informe Tendencias del ahorro en República Dominicana:

perspectiva desde las captaciones del sistema financiero, publicado por la Superintendencia de

Bancos (SB) a propósito de la celebración del Día Mundial del Ahorro, el 31 de octubre.

Estos resultados muestran el fortalecimiento del ahorro formal y la confianza de los agentes

económicos en las entidades de intermediación financiera, de acuerdo con el reporte.

También indican que el ahorro de los hogares y de los demás agentes económicos constituye la

principal fuente de recursos para el financiamiento productivo canalizado a través de la banca.

Estos recursos permiten la formación de capital y su transformación en inversiones que

contribuyen a la generación de empleos y al desarrollo de nuevos negocios.

De acuerdo con el análisis realizado por la SB, el 89.4 % de los pasivos totales de las entidades

proviene de captaciones del público, consolidándose como la principal fuente de fondeo para la

intermediación financiera. Esta proporción representa un incremento de 3 puntos porcentuales

con respecto al 86.4 % registrado un año antes.

Los depósitos a plazo continuaron concentrando la mayor proporción de las captaciones del

sistema financiero y mantuvieron una expansión interanual de 16.5 %, equivalente a RD$241,611

millones adicionales. Aunque conservaron su liderazgo dentro de la estructura de ahorro, su ritmo

de crecimiento se desaceleró en 3.1 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Por su parte, las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes incrementaron sus saldos en 14.1 % y

17.9 %, respectivamente.

Por tipo de entidad, los bancos múltiples concentran la mayor proporción de las captaciones del

sistema financiero, con una participación de 88.8 %. Les siguieron las asociaciones de ahorros y

préstamos, con 9 %, y los bancos de ahorro y crédito, con 1.8 %. Estos últimos registraron el

segundo mayor ritmo de crecimiento del sistema, con una expansión de 20 %.

A nivel territorial, el mayor dinamismo se trasladó hacia la región Sur, que registró un crecimiento

interanual de 22.9 %, seguida por la región Metropolitana, con 17.5 %. En tanto, la región Este

INDUSTRIA

La agenda industrial conjunta entre Centroamérica y República Dominicana, que propone la presidenta ejecutiva del Grupo SID y ex presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominican (AIRD); Ligia Bonetti

El reclamo de China a Estados Unidos para que retiren las restricciones a sus laboratorios

Las necesidades de los sectores productivos de Hermanas Mirabal expuestos a la vicepresidenta Raquél Peña

Los cambios que reclaman los industriales de Herrera en la industria dominicana

La intención de exportar carne de cerdo a Estados Unidos disminuye en un 50%

La solicitud de que declaren el Ingenio Boca de Nigua patrimonio cultural ante la UNESCO

El impacto negativo de los bajos salarios afectando el acceso a las viviendas en RD

La exploración de REFIDOMNSA de un pozo petrolero en Guyana para mejorar los precios de los combustibles

El rechazo de CONATRA al alza en el precio del marbete, afectaría a 600 mil transportistas

Una inversión con mayor valor agregado, una apuesta del presidente Luis Abinader

El daño de narcos utilizando latas de productos dominicanos en sus ilícitos, lo que no compromete al aparato productivo

Las más de 7 mil botellas de miel presuntamente adulterada ocupadas por la Policía Nacional

Gobierno, empresariado y economistas analizan el impacto de los precios de los combustibles y los retos para el país. Durante el foro “Nueva Realidad: el impacto de los combustibles en República Dominicana”; ministros y líderes del sector privado analizaron la sostenibilidad del esquema actual y el impacto del mercado global

OTROS TEMAS ECONOMICOS

Los US$ 17,867 millones que alcanzan los depósitos en dólares en la banca dominicana

El daño de las excesivas importaciones al arroz dominicano

«Hay situciones que necesitamos recaudar más fondos», Raquél Peña, vicepresidenta de la República.

La ley anticrisis y el marbete aumentado de precio

La caída en el precio del petróleo y el alza en el oro luego de las elecciones legislativas en Estados Unidos

Denunciados daños al medio ambiente por obras en Pedernales y Manzanillo

La alta demanda de pollo y huevos de RD por los haitianos

Las fallas eléctricas, apagones en Venezuela

Las quejas de los colmados por las altas facturas de energía eléctrica

El recuerdo de la formulita de Ito Bisonó sobre los precios de los combustibles

Recaudaciones de Aduanas que superaron los RD$ 27 mil millones en octubre 2026

La reanudación de los vuelos de Amerian Airlines a Haití

El final de la ayuda militar de US$ 4,000 millones de Estados Unidos a Israel

Los 5,700 pasajeros con los cruceros que llegan al Puerto de Cabo Rojo, en Pedernales

Los maestros reclamando atención a la carga laboral

El fallecimiento del economista Milovan Ernesto Pérez Prats, hijo de Mario Emilio Pérez e Ivelisse Prats Ramírez

La revelación de que los precios de los combustibles en República Dominicana disminuirían luego de un acuerdo con Guyana

Las protestas en Moca contra las escandalosas facturas eléctricas

La falta de medicamentos en las Farmacias del Pueblo

La construcción de un aeropuerto y hoteles en Cabo Rojo, Pedernales

Comidilla económica, tema polémico en las tertulias económicas, lo expresado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, de que «una caída del precio del petróleo no garantiza una reducción inmediata de los precios de los combustibles»

Los controles fronterizos no afectan el comercio entre dominicanos y haitianos en Pedernales

Los pagos millonarios que reclaman propietarios de terrenos en Pedernales

Un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca implementar elcobro electrónico en los peajes

Otra comidilla económica, la licitación de RD$ 630 millones del gobierno para regalar habichuelas con dulce

El primer picazo para la construcción de la Autopista del Ambar, anunciado por el presidente Luis Abinader

La polémica revista vehicular que quieren iniciar en el primer semestre de 2027

El país esperando la expansión de los negocios con Italia y vínculos con la industria farmaceutica y pesada dominicana.Una meta abordada en un reciente viaje del presidente Luis Abinader a Italia es el incremento de las exportaciones.

BANCO CENTRAL

BCRD mantiene su tasa de política monetaria en 5.50 % anual

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en su reunión de política monetaria de

octubre de 2026, decidió mantener su tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5.50 %

anual. Asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día)

permanece en 6.00 % anual, mientras la tasa de depósitos remunerados (Overnight) continúa

en 4.75 % anual.

Pie de foto

Doctor Enmanuel Cedeño Brea, Superintendente de Bancos

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