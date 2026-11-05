Primicias Noviembre 2026, Temas Económicos y Bancarios, Variados temas, tendencias del ahorro, nuevo escenario en EEUU, Banreservas agresivo en negocios, necesidad de una reforma profunda en el gasto público
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
Las tendencias del ahorro en República Dominicana, según un informe publicado por la Superintendencia de Bancos, la agenda industrial conjunta de República Dominicana y Centroamérica, propuesta por la líder industrial Ligia Bonetti; las cada vez más amplias necesidades de los sectores productivos de las diferentes provincias, los precios del petróleo y de los combustibles terminados, tema caliente en eventos; los cambios en la industria que reclaman los industriales de Herrera; la exploración de REFIDOMSA en un pozo petrolero en Guayana, los precios de los productos navideños en alzas, un Banco de Reservas agresivo en los negocios, Semanas Económicas de República Dominicana en Estados Unidos, Francia y Reino Unido, el impacto económico de las elecciones legislativas en Estados Unidos en las guerras, mercado petrolero y la inflación en Estados Unidos y otras naciones, ¿otro paquete fiscal en el país luego del plan anticrisis?, el planteamiento de una profunda reforma en el gasto publico del gobierno en vez de nuevas cargas impositivas, las comidillas económicas sobre el marbete, revisión técnica de los vehículos y los precios de los combustibles, los reclamos de los arroceros, las guerras entre Irán y Estados Unidos, como la de Rusia-Ucrania con el nuevo escenario de poder en Estados Unidos, son Temas Económicos y Bancarios en Primicias en noviembre 2026..
TENDENCIAS DEL AHORRO EN REPUBLICA DOMINICANA
Captaciones del sistema financiero crecen 15.9 % y alcanzan
RD$3.5 billones a junio de 2026
De acuerdo con la Superintendencia de Bancos (SB), los depósitos en las entidades
supervisadas aumentaron en RD$480,807 millones durante el último año.
Las captaciones del sistema financiero dominicano, una medida aproximada
del ahorro financiero de las familias y las empresas, alcanzaron los RD$3.5 billones al cierre de
junio de 2026, para un crecimiento interanual de 15.9 %. Esto equivale a RD$480,807 millones
adicionales respecto al mismo período del año anterior.
Los datos están contenidos en el informe Tendencias del ahorro en República Dominicana:
perspectiva desde las captaciones del sistema financiero, publicado por la Superintendencia de
Bancos (SB) a propósito de la celebración del Día Mundial del Ahorro, el 31 de octubre.
Estos resultados muestran el fortalecimiento del ahorro formal y la confianza de los agentes
económicos en las entidades de intermediación financiera, de acuerdo con el reporte.
También indican que el ahorro de los hogares y de los demás agentes económicos constituye la
principal fuente de recursos para el financiamiento productivo canalizado a través de la banca.
Estos recursos permiten la formación de capital y su transformación en inversiones que
contribuyen a la generación de empleos y al desarrollo de nuevos negocios.
De acuerdo con el análisis realizado por la SB, el 89.4 % de los pasivos totales de las entidades
proviene de captaciones del público, consolidándose como la principal fuente de fondeo para la
intermediación financiera. Esta proporción representa un incremento de 3 puntos porcentuales
con respecto al 86.4 % registrado un año antes.
Los depósitos a plazo continuaron concentrando la mayor proporción de las captaciones del
sistema financiero y mantuvieron una expansión interanual de 16.5 %, equivalente a RD$241,611
millones adicionales. Aunque conservaron su liderazgo dentro de la estructura de ahorro, su ritmo
de crecimiento se desaceleró en 3.1 puntos porcentuales respecto al año anterior.
Por su parte, las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes incrementaron sus saldos en 14.1 % y
17.9 %, respectivamente.
Por tipo de entidad, los bancos múltiples concentran la mayor proporción de las captaciones del
sistema financiero, con una participación de 88.8 %. Les siguieron las asociaciones de ahorros y
préstamos, con 9 %, y los bancos de ahorro y crédito, con 1.8 %. Estos últimos registraron el
segundo mayor ritmo de crecimiento del sistema, con una expansión de 20 %.
A nivel territorial, el mayor dinamismo se trasladó hacia la región Sur, que registró un crecimiento
interanual de 22.9 %, seguida por la región Metropolitana, con 17.5 %. En tanto, la región Este
INDUSTRIA
La agenda industrial conjunta entre Centroamérica y República Dominicana, que propone la presidenta ejecutiva del Grupo SID y ex presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominican (AIRD); Ligia Bonetti
El reclamo de China a Estados Unidos para que retiren las restricciones a sus laboratorios
Las necesidades de los sectores productivos de Hermanas Mirabal expuestos a la vicepresidenta Raquél Peña
Los cambios que reclaman los industriales de Herrera en la industria dominicana
La intención de exportar carne de cerdo a Estados Unidos disminuye en un 50%
La solicitud de que declaren el Ingenio Boca de Nigua patrimonio cultural ante la UNESCO
El impacto negativo de los bajos salarios afectando el acceso a las viviendas en RD
La exploración de REFIDOMNSA de un pozo petrolero en Guyana para mejorar los precios de los combustibles
El rechazo de CONATRA al alza en el precio del marbete, afectaría a 600 mil transportistas
Una inversión con mayor valor agregado, una apuesta del presidente Luis Abinader
El daño de narcos utilizando latas de productos dominicanos en sus ilícitos, lo que no compromete al aparato productivo
Las más de 7 mil botellas de miel presuntamente adulterada ocupadas por la Policía Nacional
Gobierno, empresariado y economistas analizan el impacto de los precios de los combustibles y los retos para el país. Durante el foro “Nueva Realidad: el impacto de los combustibles en República Dominicana”; ministros y líderes del sector privado analizaron la sostenibilidad del esquema actual y el impacto del mercado global
OTROS TEMAS ECONOMICOS
Los US$ 17,867 millones que alcanzan los depósitos en dólares en la banca dominicana
El daño de las excesivas importaciones al arroz dominicano
«Hay situciones que necesitamos recaudar más fondos», Raquél Peña, vicepresidenta de la República.
La ley anticrisis y el marbete aumentado de precio
La caída en el precio del petróleo y el alza en el oro luego de las elecciones legislativas en Estados Unidos
Denunciados daños al medio ambiente por obras en Pedernales y Manzanillo
La alta demanda de pollo y huevos de RD por los haitianos
Las fallas eléctricas, apagones en Venezuela
Las quejas de los colmados por las altas facturas de energía eléctrica
El recuerdo de la formulita de Ito Bisonó sobre los precios de los combustibles
Recaudaciones de Aduanas que superaron los RD$ 27 mil millones en octubre 2026
La reanudación de los vuelos de Amerian Airlines a Haití
El final de la ayuda militar de US$ 4,000 millones de Estados Unidos a Israel
Los 5,700 pasajeros con los cruceros que llegan al Puerto de Cabo Rojo, en Pedernales
Los maestros reclamando atención a la carga laboral
El fallecimiento del economista Milovan Ernesto Pérez Prats, hijo de Mario Emilio Pérez e Ivelisse Prats Ramírez
La revelación de que los precios de los combustibles en República Dominicana disminuirían luego de un acuerdo con Guyana
Las protestas en Moca contra las escandalosas facturas eléctricas
La falta de medicamentos en las Farmacias del Pueblo
La construcción de un aeropuerto y hoteles en Cabo Rojo, Pedernales
Comidilla económica, tema polémico en las tertulias económicas, lo expresado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, de que «una caída del precio del petróleo no garantiza una reducción inmediata de los precios de los combustibles»
Los controles fronterizos no afectan el comercio entre dominicanos y haitianos en Pedernales
Los pagos millonarios que reclaman propietarios de terrenos en Pedernales
Un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca implementar elcobro electrónico en los peajes
Otra comidilla económica, la licitación de RD$ 630 millones del gobierno para regalar habichuelas con dulce
El primer picazo para la construcción de la Autopista del Ambar, anunciado por el presidente Luis Abinader
La polémica revista vehicular que quieren iniciar en el primer semestre de 2027
El país esperando la expansión de los negocios con Italia y vínculos con la industria farmaceutica y pesada dominicana.Una meta abordada en un reciente viaje del presidente Luis Abinader a Italia es el incremento de las exportaciones.
BANCO CENTRAL
BCRD mantiene su tasa de política monetaria en 5.50 % anual
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en su reunión de política monetaria de
octubre de 2026, decidió mantener su tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5.50 %
anual. Asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día)
permanece en 6.00 % anual, mientras la tasa de depósitos remunerados (Overnight) continúa
en 4.75 % anual.
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Doctor Enmanuel Cedeño Brea, Superintendente de Bancos