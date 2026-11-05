Dominicanos en NY oran por la salud de la asambleísta Yudelka Tapia tras sufrir un ACV

NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en El Bronx y el Alto Manhattan se mantienen en oración por la recuperación de la asambleísta dominicana Yudelka Tapia, quien sufrió recientemente un accidente cerebrovascular (ACV), según informó una fuente de entero crédito que solicitó mantener su identidad en reserva.

De acuerdo con la fuente, Tapia fue ingresada de urgencia en un hospital de Yonkers y luego trasladada al Centro de Rehabilitación Burke, ubicado en el 785 de la avenida Mamaroneck, en White Plains, condado de Westchester.

La fuente indicó que la legisladora ocupa la habitación 259, recibe terapias diariamente y cuenta con el acompañamiento de familiares cercanos. Tanto la gobernador de NY, Kathy Hochul, como el Presidente de la Asamblea Estatal, Carl Heastie, la han visitado, se informó.

Tapia, representante del Distrito 86 -que abarca los sectores de University Heights, Morris Heights, Mount Eden, Kingsbridge y Tremont-, fue reelegida en los comicios del pasado 3 de noviembre.

Obtuvo 13,027 votos (82.30%) frente a los 2,120 sufragios de la candidata republicana María Díaz (13.39%).

El Centro de Rehabilitación Burke, con más de un siglo de trayectoria y parte del Sistema de Salud Montefiore, ofrece rehabilitación hospitalaria y ambulatoria, incluidas terapias físicas, ocupacionales y del habla.

El centro atiende a pacientes con secuelas de accidentes cerebrovasculares, lesiones cerebrales y de la médula espinal, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple y otros trastornos neurológicos.

Así como afecciones cardíacas y pulmonares, artritis, fracturas complicadas, amputaciones y otras condiciones ortopédicas.

Además de pacientes de distintas partes de Estados Unidos, Burke también ofrece atención a personas del extranjero mediante su Programa Internacional de Pacientes.

La institución cuenta con 150 camas, aproximadamente 600 empleados y 17 médicos a tiempo completo. Si quieres, lo ajusto al estilo de tu medio.

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