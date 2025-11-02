Carmen Ligia Barceló: «todos los derechos adquiridos de la Cesantía están garantizados»

Hato Mayor.– La diputada Carmen Ligia Barceló aclaró que su propuesta de modernización de la cesantía no elimina este derecho ni los adquiridos en el tiempo, sino que busca ampliarlo y fortalecerlo para que más dominicanos —especialmente los trabajadores y emprendedores de las micro y pequeñas empresas— puedan beneficiarse.

“La cesantía es un derecho justo y una gran conquista que hay que proteger, pero hoy solo la recibe quien trabaja en una empresa formalizada. En Hato Mayor, de casi 67 mil trabajadores, apenas 4,034 tienen un empleo formal, unos 19,000 laboran en el Estado y más de 37 mil trabajan sin seguridad social ni acceso a la cesantía. Eso significa que el 70% de nuestros trabajadores está fuera del sistema”, explicó Barceló.

La legisladora subrayó que son las pequeñas y micro empresa, que sostienen la economía local y muchas veces no pueden asumir las cargas actuales sin poner en riesgo su permanencia. “Una microempresa que tiene que pagar 150 o 250 mil pesos en cesantía puede quebrar. Y cuando eso pasa, no solo pierde el empleado cancelado, también los demás que se quedan sin trabajo y la economía de la zona que se resiente”, apuntó.

Barceló insistió en que su iniciativa no afectará a nadie que ya tenga su empleo ni eliminará derechos adquiridos. Por el contrario, busca abrir un debate nacional para encontrar una fórmula que proteja a quien trabaja y también a quien da trabajo, garantizando estabilidad, sostenibilidad y formalidad en todo el país.

“Modernizar la cesantía es cuidar el empleo. Es garantizar seguridad, salud y estabilidad a más familias. Es darles aire a las micro y pequeñas empresas que todos los días luchan por seguir generando oportunidades. No se trata de quitar derechos, se trata de que más dominicanos puedan ejercerlos con seguridad y equilibrio”, afirmó.

En ese sentido, la diputada hizo un llamado a la sensatez y al diálogo. “Hablemos con responsabilidad, sin miedo y sin populismo. Si de verdad queremos más empleo, más derechos y más progreso para Hato Mayor y para la República Dominicana, debemos atrevernos a tener las conversaciones que hacen falta”, concluyó.

