CAASD activa comité de emergencia ante onda tropical para garantizar continuidad del servicio

PRIMICIAS DIGITAL21 de octubre de 2025
Santo Domingo, R.D. – La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) activó su comité de emergencia ante el paso de una activa onda tropical que afecta gran parte del territorio nacional, generando lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

 El director general de la CAASD, ingeniero Felipe Suberví, indicó que la medida busca garantizar la continuidad del suministro de agua potable y minimizar los impactos de las condiciones meteorológicas adversas sobre la población.

 “Hemos coordinado todas nuestras áreas operativas y de infraestructura para actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad y asegurar que nuestros servicios se mantengan operativos durante el paso del fenómeno”, declaró Suberví.

 Entre las acciones implementadas, la institución informó que se han establecido protocolos de supervisión y control en obras de infraestructura y proyectos de tuberías, prohibiendo excavaciones que no puedan rellenarse de inmediato y realizando limpieza constante de las áreas trabajadas para evitar acumulación de agua.

En las áreas cercanas a cañadas, se verifican las zonas vulnerables, se eliminan obstáculos que puedan impedir el flujo de agua y se mantiene alerta a los contratistas con equipos pesados disponibles en caso de emergencias.

 Suberví destacó que el comité de emergencia está conformado por las Direcciones de Operaciones, Ingeniería, Tecnología, Compras y Contrataciones, Hidrogeología y Medio Ambiente, Seguridad Militar y Logística, además de la Dirección de Proyectos de Inversión, Calidad del Agua y Control Operacional, entre otros departamentos.

La activación del comité se realiza en coordinación con el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), quienes mantienen 23 demarcaciones bajo alerta ante posibles inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y deslizamientos de tierra.

La CAASD exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a reportar cualquier incidencia relacionada con inundaciones o daños en el suministro de agua durante el paso del sistema atmosférico que podría evolucionar a ciclón tropical en los próximos días. Dirección de Comunicaciones 21 de octubre 2025

