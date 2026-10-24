Raquel Peña destaca liderazgo dominicano en exportación de cigarros

Santiago, RD. – La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó el lanzamiento de la Cosecha Tabacalera 2026-2027, organizado por el Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO), donde destacó el aporte económico de esta industria y el posicionamiento del país como principal exportador mundial de cigarros.

Durante su intervención, Peña señaló que el tabaco representa el 10 % de las exportaciones nacionales, con ventas anuales superiores a US$1,340 millones, lo que lo sitúa como el tercer producto de exportación del país, después del oro y los insumos médicos.

Asimismo, indicó que entre enero y junio de 2026 las exportaciones de tabaco, cigarros y cigarrillos superaron los US$802 millones, de los cuales el 78.5 % tuvo como destino Estados Unidos.

La vicepresidenta resaltó que la actividad tabacalera tiene presencia en 15 provincias y genera más de 122,000 empleos, constituyendo una importante fuente de ingresos para las familias vinculadas con su producción y comercialización.

Peña destacó que el Gobierno del presidente Luis Abinader continúa respaldando el fortalecimiento de la industria mediante el Plan de Relanzamiento del Sector Tabacalero, orientado a modernizar los procesos productivos y ampliar las oportunidades de acceso a los mercados internacionales.

También valoró la tradición del tabaco dominicano y su reconocimiento como parte del patrimonio cultural del país, así como la importancia de preservar los conocimientos que han permitido consolidar esta actividad a lo largo de generaciones.

Nueva cosecha proyecta 330,000 quintales de tabaco

De su lado, el director del INTABACO, Iván Hernández Guzmán, informó que para el período 2026-2027 se proyecta la siembra de más de 120,000 tareas, con una producción estimada de 330,000 quintales de tabaco.

Explicó que la industria sustenta la elaboración de más de 8,400 millones de cigarros premium y mecanizados al año, con presencia del producto dominicano en 148 países. Por su parte, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, destacó el respaldo a los productores mediante financiamientos a tasa cero y asistencia técnica, además de programas de preparación de terrenos y capacitación desarrollados a través del INTABACO.

En tanto que Ciro Cascella, presidente de la Asociación de Productores de Cigarros de RD (PROCIGAR), calificó como positivo el trabajo mancomunado que realizan el sector público y privado para potencializar el crecimiento del sector.

Asimismo, Melisa Polanco, productora de tabaco de las Matas de Santa Cruz, agradeció el apoyo y capacitación del INTABACO lo que ha permitido que cada vez más se sumen mano de obra calificada y se incremente el empleo.

La actividad también contó con la presencia de la consejera agrícola de la Embajada de Estados Unidos, Raquel Bickford; los alcaldes de Santiago y Villa González, Ulises Rodríguez y César Álvarez, respectivamente; el presidente de la Asociación Dominicana de Cigarros y Tabacos, Radhamés Rodríguez.

Además, el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), Andrés Cueto; el director general de ProDominicana, Vladimir Pimentel; miembros del Consejo Directivo del INTABACO y representantes del sector empresarial.

El inicio de la cosecha 2026-2027 marca una nueva etapa de producción para una industria con amplia presencia territorial, cuya actividad contribuye a la generación de empleos y a las exportaciones de la República Dominicana

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