Diputados sesionarán el próximo 4 de noviembre en la provincia de San Cristóbal, conocerán importantes iniciativas

SANTO DOMINGO. – La Cámara de Diputados aprobó la resolución que dispone el traslado temporal de su Pleno a la provincia San Cristóbal, para celebrar una sesión extraordinaria el miércoles 04 de noviembre del año en curso, con motivo del 182 aniversario de la proclamación de la primera Constitución Dominicana.

La iniciativa de la diputada Ydenia Doñé Tiburcio, en uno de su considerando señala que,la ciudad San Cristóbal ocupa un lugar singular en la historia constitucional dominicana, por haber servido de asiento a la Asamblea Constituyente encargada de redactar y aprobar la primera Constitución de la República, proclamada el 6 de noviembre de 1844, circunstancia por la cual ha sido reconocida históricamente como Cuna de la Constitución dominicana.El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco luego de aprobada la resolución procedió a comisionar a los diputados de la provincia para que desde ya inicien el montaje de la sesión que será celebrada en la mencionada provincia. “Digamos que la colega Ydenia Doñé y los honorables diputados de San Cristóbal podemos cuestionarlos a todos bajo la coordinación de la colega Ydenia Doñé para que hagan todos los arreglos contactos y demás en la provincia para que, nos ayuden con el montaje de este importante evento” precisó Pacheco. Otras iniciativas

Los diputados este miércoles aprobaron en primera discusión proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Fidel Francisco Mejía Ramírez el hospital traumatológico del municipio Yaguate, provincia San Cristóbal.Esta iniciativa de la autoría de Margarita Tejeda de la Rosa, fue motivada por los diputados de la provincia, quienes destacaron las dotes que adornaban al galeno y lo tanto que trabajó a favor de esa comunidad sureña. El pleno de los diputados también en esta ocasión ratificó el Convenio Internacional del Cacao, adoptado en Ginebra, Suiza, el 25 de junio de 2010, con modificaciones del 18 de octubre de 2022. Dicho convenio iniciado en el Senado tiene como objetivo principal reforzar el sector cacaotero a nivel mundial, apoyar su desarrollo sostenible y aumentar el rango de beneficios para todas las partes interesadas por medio de la cooperación internacional; así como contribuir al fortalecimiento de las economías cacaoteras nacionales de los países miembros, mediante la preparación, y la evaluación de proyectos para obtener precios justos y fomenta una economía cacaotera sostenible el desarrollo en términos económicos, sociales y medioambientales. Neyba Capital de la Uva

Los diputados en la sesión aprobaron en primera discusión el proyecto de ley que declara la ciudad de Neyba como la capital de la uva de la autoría del diputado Juan Bolívar Cuevas.

La iniciativa tiene por objeto enaltecer la ciudad de Neiba, la provincia Bahoruco, declarándose como capital de la Uva.Resoluciones

Los diputados aprobaron en única discusión el nonagésimo cuarto grupo de resoluciones internas, conforme a los procedimientos establecidos para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas relativas a resoluciones internas con informes, pendientes de conocimiento de la Cámara de Diputados.El grupo de 9 resoluciones internas son la autoría de igual número de diputados de distintas demarcaciones donde solicitan al gobierno la construcción, arreglo de distintas obras comunitarias y la instalación de servicios. Minuto de silencio

Los diputados guardaron un minuto de silencio a la memoria del señor Franklin Antonio Matos Félix, hermano del diputado Elías Matos.

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