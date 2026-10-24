Diputados sesionarán el próximo 4 de noviembre en la provincia de San Cristóbal, conocerán importantes iniciativas
“Digamos que la colega Ydenia Doñé y los honorables diputados de San Cristóbal podemos cuestionarlos a todos bajo la coordinación de la colega Ydenia Doñé para que hagan todos los arreglos contactos y demás en la provincia para que, nos ayuden con el montaje de este importante evento” precisó Pacheco.
Otras iniciativas
El pleno de los diputados también en esta ocasión ratificó el Convenio Internacional del Cacao, adoptado en Ginebra, Suiza, el 25 de junio de 2010, con modificaciones del 18 de octubre de 2022.
Dicho convenio iniciado en el Senado tiene como objetivo principal reforzar el sector cacaotero a nivel mundial, apoyar su desarrollo sostenible y aumentar el rango de beneficios para todas las partes interesadas por medio de la cooperación internacional; así como contribuir al fortalecimiento de las economías cacaoteras nacionales de los países miembros, mediante la preparación, y la evaluación de proyectos para obtener precios justos y fomenta una economía cacaotera sostenible el desarrollo en términos económicos, sociales y medioambientales.
Neyba Capital de la Uva
La iniciativa tiene por objeto enaltecer la ciudad de Neiba, la provincia Bahoruco, declarándose como capital de la Uva.Resoluciones
Minuto de silencio