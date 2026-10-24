Denuncia reciente congreso de ADP cerró las puertas a los docentes privados

Uno de los fundadores y primer secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, en el período 19871975, profesor Enrique de León, denunció que el Congreso Extraordinario Nelly Amador, decidió excluir a los docentes privados de la membresía de la organización.

El antiguo dirigente magisterial calificó de gravísimo error la decisión del Congreso de aprobar el artículo 6 de los Estatutos tal como fue presentado por el Comité Ejecutivo Nacional, y rechazar la enmienda que lo modificaba, con lo cual la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, se convierte en una organización integrada exclusivamente por docentes que laboran en el Ministerio de Educación, MINERD.

Explicó que con esta decisión la ADP se convierte en una asociación de un sector determinado de empleados públicos, perdiendo su carácter de clase y su registro sindical.

Planteó que la ADP hasta ahora había mantenido en sus Estatutos su carácter clasista y sindical, a partir de que un grupo de maestros de colegios inscribió a la ADP en el Ministerio de Trabajo en la década de los años 70, como la organización que los agrupaba.

Manifestó que esta decisión amenaza la personería jurídica de la ADP y expone a la organización a que se le impongan las restricciones legales que rigen para las asociaciones de empleados públicos, como es la prohibición de efectuar paros y huelgas en los servicios públicos.

El profesor de León consideró que el Congreso Extraordinario de la ADP traicionó con esta decisión los principios fundacionales de la entidad y realizó un acto de grosera ingratitud contra los docentes privados, quienes fueron el sector que más contribuyó a la fundación y a organizar al sindicado en sus primero diez años de vida.

“La prueba de esta valiosa contribución del magisterio privado es que los primeros secretarios generales que fuimos Conrado Matías, ya fallecido, Rafael Santos y yo, proveníamos de este sector,” dijo.

Recordó que los profesores de colegio privados de la ADP pagamos nuestro aporte a la fundación y fortalecimiento del sindicato, con la cancelación masiva de nuestros puestos de trabajo, y a muchos de los que fueron dirigentes del gremio de este sector se les vedó el ejercicio de la carrera docente en el sector público.

Indicó que cuando se fundó la ADP fue concebida como el sindicato único de los trabajadores de la enseñanza, incluyendo a los profesores universitarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, como de las universidades privadas, y a los profesores de la educación preuniversitaria pública y privada.

“Por la evolución de la educación, especialmente por el crecimiento del profesorado de la UASD, y la adopción de las universidades privadas de la disposición de impedir en su interior la organización de estudiantes y profesores, la ADP se redujo a ser sólo la organización de los docentes de la educación preuniversitaria pública y privada”, narró.

Afirmó que más tarde la ADP perdió la participación de los técnicos de Educación que formaron su propia organización en un desenlace de una absurda y lamentable lucha sectaria.

Aseguró que el Congreso Extraordinario en vez de decidir estudiar la evolución de la carrera docente que tiende a la especialización y tomar decisiones para organizar a los profesores privados impedidos por la patronal de ejercer su derecho a la sindicalización, cierra a éstos, vía los Estatutos, el ingreso a la organización que contribuyeron a formar.

“En lecho de muerte, Yvelisse Prts-Ramírez de Pérez, nuestra primera presidenta de la ADP, me pidió que le prometiera que lucharía para que los profesores de colegios privados volvieran a ser parte del sindicato que formamos desafiando la bárbara represión del Gobierno del doctor Joaquín Balaguer”, testimonió.

Expuso que por esta petición de la profesora Yvelisse Prats-Ramírez de Pérez llama a todos los expresidentes y exsecretarios de la ADP a que nos opongamos a esta decisión de excluir a los docentes privados y solicitemos ante sus órganos de dirección dejarla de inmediato sin efecto.

Expresó que la decisión del Congreso Extraordinario de excluir a los docentes privados es un claro indicador de la degradación economicista a que ha llegado la ADP y hasta donde sus bases ignoran su historia.

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