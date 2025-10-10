Aumentan consultas de salud mental en la hospitales dominicanos

Santo Domingo, 10 oct (Prensa Latina) El Sistema Nacional de Salud (SNS) de República Dominicana reportó hoy aumento de las consultas externas de salud mental en los centros de la red pública, con 247 mil 687 entre enero y septiembre último.

Precisó que esa cantidad representa un incremento de 24 mil 440 atenciones respecto al mismo período del año anterior.

Detalló que, del total, 176 mil 017 corresponden a consultas en psicología y 71 mil 670 en psiquiatría.

Este crecimiento refleja el impacto de las estrategias implementadas por el SNS para ampliar la cobertura, mejorar el acceso a los servicios psicológicos y psiquiátricos, y promover la salud mental como eje esencial del bienestar integral, según la institución.

En ese sentido, Mario Lama, director ejecutivo del SNS, explicó que se prioriza la incorporación de especialistas a estas clínicas y la capacitación para brindar una mejor atención.

Trascendió que en la actualidad la Red Pública cuenta con más de mil profesionales en salud mental, entre psiquiatras, médicos residentes y psicólogos, además de 16 unidades de intervención en crisis distribuidas a nivel nacional.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este 10 de octubre, el SNS invitó a su personal a vestir una prenda verde como símbolo de apoyo a quienes enfrentan problemas de salud mental.

