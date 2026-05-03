Desarrollo de la Comunidad y Ejército RD continúan llevando soluciones integrales a comunidades apartadas

Espaillat-RD. — La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), en coordinación con el Ejército de la República Dominicana, realizó un amplio operativo de asistencia comunitaria en el distrito municipal Veragua, municipio Gaspar Hernández, provincia Espaillat, donde cientos de familia fueron beneficiadas.

La jornada, parte del programa La Ruta Comunitaria de la DGDC, y que tuvo como escenario la Escuela Primaria Eleuterio Salazar, incluyó un operativo médico con atención en diversas especialidades, entre ellas, medicina general y familiar; pediatría; ginecología; oftalmología; odontología; geriatría; cardiología; psiquiatría y psicología, así como la entrega de medicamentos.

Además de los servicios médicos, el operativo, realizado con la finalidad de seguir trabajando en la inclusión social y garantizar el acceso a servicios esenciales en zonas de difícil acceso en el país, contempló la entrega de insumos básicos, orientación social y asistencia directa a las familias, de igual manera, la donación de neveras, estufas, lavadoras, silla de ruedas, raciones alimenticias, canasta para embarazadas, colchonetas, mosquiteros y juguetes para niños.

El operativo fue supervisado por el titular de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, doctor Modesto Guzmán, y el mayor general, Jorge Iván Camino Pérez, comandante general del Ejército de República Dominicana, quienes se hicieron acompañar del director de la Junta Distrital de Veragua, Luis Alexander Canela Ureña, así como de colaboradores de la DGDC.

El doctor Modesto Guzmán destacó que esas jornadas se desarrollan en distintas comunidades del país, como parte del compromiso permanente con el bienestar de la población, y siguiendo con las directrices del presidente Luis Abinader.

«A los residentes que aprovechen estas jornadas que son beneficiosas para la comunidad; nuestro agradecimiento al Ejército de República Dominicana, con quién hemos realizado una alianza en pro de la comunidad», dijo el doctor Modesto Guzmán.

Tanto el director de la Junta Distrital de Veragua, Luis Alexander Canela, así como comunitarios expresaron su agradecimiento por la iniciativa, resaltando la importancia de este tipo de operativos para atender necesidades que, en muchos casos, no pueden ser cubiertas de manera regular.

“Muy agradecida, muy feliz por las atenciones brindadas a mi madre, fue consultada por un ortopeda y recibió sus medicamentos gratis, así como esta silla de ruedas que tanto necesitaba. Gracias al presidente, a Modesto Guzmán, al Ejército y a nuestro alcalde Luis, gracias, gracias”, dijo Arelis Santa Polanco.

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