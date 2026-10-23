Juez dominicano Manuel J. Méndez busca reelección en la Corte Suprema del estado de NY

NUEVA YORK.— El abogado dominicano Manuel J. Méndez, con 23 años de ejercicio como juez en Nueva York, busca la reelección como magistrado de la Corte Suprema de este estado en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Méndez figura en la boleta demócrata de Manhattan junto a otros cinco aspirantes al cargo. Es el único hispano entre los candidatos y reside desde hace décadas en el sector de Inwood, en el Alto Manhattan.

Explicó que desempeña sus funciones en la División de Apelaciones, Primer Departamento, cuya jurisdicción comprende Manhattan y El Bronx, aunque es elegido por los votantes de Manhattan.

Afirmó que actualmente es el único latino elegido en Manhattan como juez de la Corte Suprema del estado de NY y que busca mantener la representación latina en este condado.

Al preguntársele si considera que todavía tiene un papel importante que desempeñar dentro de la comunidad neoyorquina, respondió afirmativamente. Explicó que un juez no solo juzga con base en los hechos y el derecho, sino que también toma en cuenta las experiencias vividas y el contexto cultural.

«Cuando uno conoce la cultura, más o menos puede descifrar el porqué de las cosas», expresó.

Añadió que los latinos comprenden las particularidades de su cultura y que esa perspectiva resulta valiosa en una corte donde los casos se examinan mediante paneles de jueces.

Méndez sostuvo que es importante que alguno de los magistrados aporte conocimientos sobre las experiencias y culturas de las distintas comunidades, para que los demás puedan comprender por qué sus integrantes actúan de determinada manera en ciertas circunstancias.

El magistrado relató que nació en la República Dominicana y llegó a Estados Unidos cuando era pequeño. Su familia se estableció en el Alto Manhattan, donde se crio y ha sido testigo del progreso de la comunidad durante muchos años.

Indicó que asistió a las escuelas públicas de la zona y posteriormente cursó la secundaria en Swarth Park High School. Luego estudió Derecho en la RD, regresó a NY y continúa residiendo en el Alto Manhattan.

«He compartido con comunidades de diferentes etnias, pero mayormente con la comunidad dominicana”. “Siempre he trabajado de cerca con ella y espero que me apoye en esta reelección a la Corte Suprema del estado de NY», manifestó.

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