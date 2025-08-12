ADP denuncia discriminación en distribución de uniforme escolar
El Dirigente Magisterial manifestó que se puede producir una crisis si las autoridades del INABIE, no dotan a todos los estudiantes del uniforme escolar.
“Solo ha llegado uniforme para el 70% del estudiantado. Solamente del calzado han llegado tallas muy pequeñas, que solo le calzan a los niños de primer ciclo del nivel primario” manifestó De La Rosa.
Finalmente, el secretario de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, expresó que esa medida pone a chocar a los directores de centros educativos y al equipo de gestión con las familias que no contemplaron en su presupuesto la compra de uniformes escolares.
Hizo un llamado a las autoridades del INABIE, a escuchar esta denuncia y a diseñar un plan de emergencia que logre dotar a los estudiantes del kits del uniforme escolar.