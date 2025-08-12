ADP denuncia discriminación en distribución de uniforme escolar

El Secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Asociación Dominicana de Profesores ADP,Prof. Menegildo De La Rosa, denunció la discriminación que se producirá en las escuelas públicas, si el Instituto de Bienestar Estudiantil (INABIE) no entrega los kits de uniforme escolar completo para la matrícula estudiantil.

El Dirigente Magisterial manifestó que se puede producir una crisis si las autoridades del INABIE, no dotan a todos los estudiantes del uniforme escolar.

“Solo ha llegado uniforme para el 70% del estudiantado. Solamente del calzado han llegado tallas muy pequeñas, que solo le calzan a los niños de primer ciclo del nivel primario” manifestó De La Rosa.

Finalmente, el secretario de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, expresó que esa medida pone a chocar a los directores de centros educativos y al equipo de gestión con las familias que no contemplaron en su presupuesto la compra de uniformes escolares.

Hizo un llamado a las autoridades del INABIE, a escuchar esta denuncia y a diseñar un plan de emergencia que logre dotar a los estudiantes del kits del uniforme escolar.