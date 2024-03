Abinader lidera intención del voto en dos encuestas posteriores a elecciones municipales febrero

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El presidente Luis Abinader lidera la intención del voto en dos encuestas sobre las elecciones presidenciales y congresuales programadas para mayo de 2024.

ENCUESTA DEL CENTRO ECONOMICO DEL CIBAO

La encuesta realizada por el Centro Económico del Cibao entre el 25 y 27 de febrero de 2024 indica que Luis Abinader (PRM) lidera las preferencias para las elecciones presidenciales de mayo con un 61.6% de la intención de voto. Le sigue Leonel Fernández (FP) con un 20.4%, mientras que Abel Martinez (PLD) alcanza el 9.4%. Roque Espaillat, tiene el 1.6% de la intención de voto.

Los otros candidatos, Miguel Vargas Maldonado y Carlos Peña, tienen menos del 1% de intención de voto, con 0.9% y 0.6% respectivamente. Un 0.9% del electorado indica que no votaría por ninguno de los candidatos presentados, mientras que un 4.6% de los encuestados no sabe o no responde a la pregunta de por quién votarían.

La encuesta fue dada a conocer por el presidente del PRM, y coordinador de la campaña de Luis Abinader, José ignacio Paliza, en su cuenta de la red social X, señalando que “la última investigación del Centro Económico del Cibao es estímulo para trabajar aún más”, agregando una frase de Abraham Lincoln: “la mejor manera de predecir el futuro es crearlo”.

Estos resultados reflejan el estado actual de la opinión pública y las tendencias políticas en el país, subrayando una fuerte inclinación hacia Luis Abinader como candidato presidencial.