Abinader entrega Escuela Básica Maestra Altagracia Hernández y simultáneamente la Escuela Primaria Profesor César Agustín González

San Pedro de Macorís. -* El presidente Luis Abinader inició su jornada de trabajo de este sábado inaugurando la Escuela Básica Maestra Altagracia Hernández, en el Batey Soco y, de manera simultánea, la Escuela Primaria Profesor César Agustín González, en Boca de Cumayasa, que beneficiarán a 770 estudiantes.

La Escuela Básica Maestra Altagracia Hernández cuenta con 11 aulas para albergar 350 estudiantes y la Primaria Profesor César Agustín González, 15 para recibir 420 educandos ; las cuales dotan a las respectivas comunidades de infraestructuras educativas destinadas al desarrollo de las actividades docentes y al proceso de enseñanza y aprendizaje de los educandos en las condiciones propicias para el logro de las metas de aprendizaje planteadas.

En las obras, ejecutadas por la Dirección de Infraestructura Escolar que dirige Roberto Herrera, se hizo una inversión de RD$ 192,645,584.69, con el fin de ofrecer a las comunidades mejores condiciones para la formación de los estudiantes, en la continuidad a su política de ofrecer educación pública de calidad.

Los centros de enseñanza cuentan con biblioteca, salón multiuso, oficinas administrativas y de orientación, enfermería, cocina, comedor, cancha, espacios de recreación, áreas verdes y plaza cívica.

En el discurso central del acto, el viceministro de Acreditación y Certificación Docente del Ministerio de Educación, Francisco de Óleo, manifestó que esta provincia es beneficiaria también de múltiples servicios que hacen posible que la calidad de la educación, que está propiciando presidente Luis Abinader, desarrolle de forma ostensible para que niños, niñas y jóvenes logren alcanzar en estas aulas las capacidades necesarias para su desarrollo y hacer de ellos ciudadanos y ciudadanas honorables en valores con los ideales del padre de la patria Juan Pablo Duarte.

De Óleo subrayó la importancia de aprovechar estos espacios para fortalecer los aprendizajes y el desarrollo integral de los estudiantes, con el acompañamiento de los docentes y la participación de las familias en la vida escolar.

Asimismo, exhortó a los docentes, padres, madres y estudiantes a cuidar las nuevas instalaciones con responsabilidad compartida para que puedan recibir a las generaciones presentes y futuras.

Al impartir la bendición de los centros de enseñanza, monseñor Santiago Rodríguez, obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís, destacó la calidad de los centros educativos y pidió integrar a la comunidad para que se conviertan en refugio ya que son una bendición para los vecinos que las deben hacer suyas.

En las palabras de agradecimiento, la estudiante, Suahyni Naibel Tomas Jiménez, de primero de secundaria, manifestó felicidad por contar con un recinto en el cual se prepararán para un mejor futuro porque esta escuela más que un edificio, es un lugar en donde nacen sueños y se construye el porvenir.

Durante la actividad participaron la gobernadora civil, Yovanis Baltazar; la senadora provincial, Aracelis Villanueva; el director general de Aduanas, Nelson Arroyo; la alcaldesa del municipio Ramón Santana, Santa Valdez y el director regional de Educación, Nolberto Jesús Rodríguez

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