Monseñor Morel Diplán destaca el papel del INFOTEP en la transformación de la sociedad

El arzobispo metropolitano de Santo Domingo destacó, durante la misa de acción de gracias por el 46 aniversario del INFOTEP, que la educación y la formación son fundamentales para transformar la sociedad.

Santo Domingo. El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Tomás Morel Diplán, llamó a continuar ampliando las oportunidades de formación técnico profesional para los jóvenes y adultos del país, al considerar que la educación constituye una herramienta esencial para transformar la sociedad, desarrollar el talento humano y contribuir al crecimiento de la nación.

Durante la misa de acción de gracias por el 46 aniversario del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), el prelado destacó la contribución de la institución a la preparación de miles de dominicanos que, a través de sus programas formativos, han adquirido competencias para integrarse al mundo laboral y aportar al desarrollo nacional.

“INFOTEP tiene un gran reto por delante y, como lo ha venido realizando a lo largo de estos 46 años, formando para transformar la sociedad”, expresó Morel Diplán, al insistir en la necesidad de seguir ofreciendo formación a jóvenes, adultos y personas que necesitan prepararse para acceder a oportunidades laborales.

El arzobispo sostuvo que no es posible alcanzar un desarrollo sostenible sin una educación seria y transformadora, capaz de contribuir a la formación integral de las personas.

En ese sentido, señaló que la familia y el sistema educativo constituyen dos pilares fundamentales para el progreso de un país.

Asimismo, consideró que la formación debe contribuir no solo al desarrollo de capacidades técnicas, sino también a la construcción de ciudadanos responsables, comprometidos con el bien común y dispuestos a poner sus conocimientos y talentos al servicio de los demás.

Reconocimiento a quienes han contribuido al INFOTEP

En el marco de la celebración, el arzobispo invitó a reconocer a las personas que, a lo largo de los 46 años de historia del INFOTEP, han contribuido a construir y consolidar la institución, incluidos sus antiguos directores y colaboradores fallecidos.

Destacó que el aniversario representa una oportunidad para agradecer el legado de quienes sentaron las bases de la entidad, reflexionar sobre su trayectoria y proyectar su futuro, con el compromiso de continuar contribuyendo a la formación de los recursos humanos que necesita la República Dominicana.

La ceremonia religiosa contó con la presencia de la directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda; el ministro de Trabajo y presidente ex officio de la Junta Directiva de la institución, Eddy Olivares; el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, y Josefina Pimentel, quien también dirigió el INFOTEP.

Asimismo, participaron representantes de los sectores empresarial, gubernamental y sindical que integran la Junta Directiva, junto con colaboradores, docentes, estudiantes e invitados especiales.

Con esta celebración, el INFOTEP conmemoró 46 años de trayectoria dedicados a la formación técnico profesional, una labor que, como destacó monseñor Morel Diplán, constituye una vía para desarrollar el talento de los dominicanos, ampliar sus oportunidades y contribuir a la transformación de la sociedad.

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