AGN pone en circulación obra que analiza la economía pública dominicana

Santo Domingo. – El Archivo General de la Nación (AGN) puso en circulación la obra Ensayos de Economía Pública Dominicana. La interacción entre economía, política e instituciones, del economista Pedro Silverio Álvarez, en un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, y que contó además con la participación de autoridades gubernamentales, académicos y representantes del sector de la comunicación. La publicación reúne reflexiones sobre los principales desafíos económicos, políticos e institucionales de la República Dominicana. El Archivo General de la Nación (AGN) puso en circulación la obra, del economista Pedro Silverio Álvarez, en un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, y que contó además con la participación de autoridades gubernamentales, académicos y representantes del sector de la comunicación. La publicación reúne reflexiones sobre los principales desafíos económicos, políticos e institucionales de la República Dominicana.

El viceministro de Economía, Alexis Cruz Rodríguez, estuvo a su cargo la presentación de la obra, y destacó que esta contribuye al análisis y la comprensión de la realidad económica nacional mediante el abordaje de temas como el desarrollo, las finanzas públicas, la política monetaria, la corrupción, la transparencia y la calidad de las instituciones.

Asimismo, resaltó la importancia de vincular el análisis económico con los procesos políticos y el funcionamiento del Estado, debido a su incidencia en las oportunidades de desarrollo de una nación.

Por su parte, Aníbal de Castro destacó la capacidad de Pedro Silverio para analizar problemas económicos complejos y explicarlos de manera clara y accesible. Asimismo, valoró la contribución de sus escritos, señalando que le permitieron mantenerse informado sobre la realidad económica dominicana mientras residía fuera del país

Al pronunciar sus palabras, Pedro Silverio Álvarez agradeció al Archivo General de la Nación (AGN) por hacer posible la publicación de la obra y su incorporación a la colección editorial de la institución. Explicó que el libro reúne una parte significativa de las reflexiones desarrolladas durante años de análisis de la realidad dominicana, muchas de las cuales fueron publicadas semanalmente en Diario Libre entre 2013 y 2020. Asimismo, expresó su reconocimiento a Adriano Miguel Tejada por haberle brindado el espacio para compartir sus ideas y análisis con el público.

El autor subrayó que la estabilidad macroeconómica es necesaria, pero no suficiente para garantizar el desarrollo. Indicó también que las reglas claras, transparencia en la gestión pública y políticas responsables, elementos que contribuyen a generar confianza, mejorar la toma de decisiones y favorecer un crecimiento económico sostenible.

Asimismo, explicó que los resultados económicos no dependen únicamente de la producción, la inversión o las decisiones de política monetaria y fiscal, sino también de los, los incentivos que orientan el comportamiento de los actores y la manera en que se administran los recursos públicos. Desde esta perspectiva, la obra procura contribuir al debate sobre las condiciones necesarias para alcanzar un desarrollo más sólido e inclusivo.

Con esta publicación, el Archivo General de la Nación amplía su colección editorial y pone a disposición de investigadores, académicos, estudiantes y del público interesado una obra que aporta elementos para el estudio y la discusión de la economía dominicana, la gestión pública y las instituciones. El AGN invita a consultar esta y otras publicaciones a través de su portal web: www.agn.gob.do

Visited 1 times, 1 visit(s) today