Presidente Abinader advierte RD está preparada para enfrentar cualquier amenaza de bandas terroristas haitianas en la frontera

Santo Domingo. -* El presidente Luis Abinader advirtió que, con mayor presencia militar y de vehículos blindados, drones y aeronaves, la República Dominicana está preparada para responder con firmeza ante cualquier intento de las bandas criminales haitianas de acercarse a la frontera dominicana.

“Mi responsabilidad, como país fronterizo, es asegurar la frontera y si esos terroristas se acercan la van a pasar muy, pero muy, pero muy mal”, concluyó el mandatario. Reiteró que la República Dominicana fue el primer país en declarar como terroristas a las bandas criminales que operan en Haití, por lo que aseguró que, en caso de intentar acercarse al territorio nacional, serán enfrentadas como tal.

“En caso de acercarse a la frontera, que hasta ahora no ha pasado, ni vemos que sea la tendencia ante la situación actual, de la que voy a hablar más adelante, nosotros lo trataremos como son, como terroristas”, expresó.

Abinader enfatizó que las Fuerzas Armadas dominicanas cuentan con los recursos humanos, tecnológicos y militares necesarios para garantizar la protección del territorio nacional y responder ante cualquier eventualidad.

“Nosotros estamos preparados. Tenemos aviones sobrevolando la frontera, tenemos blindadas las cercas y tenemos también drones”.

Asimismo, explicó que el incremento del personal militar, vehículos blindados y equipos especializados, se realiza principalmente en la zona sur, donde se concentra la mayor preocupación por la presencia de las bandas criminales en territorio haitiano. Coordina apoyo logístico y de inteligencia con el presidente salvadoreño Nayib Bukele De igual modo, el presidente Abinader reveló que sostuvo una conversación con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con el propósito de coordinar mecanismos de colaboración logística y de inteligencia relacionados con las operaciones que se desarrollarán contra las organizaciones criminales haitianas.

También informa que el Gobierno dominicano mantiene comunicación con el grupo de supresión de pandillas que opera en Haití, como parte de los esfuerzos de cooperación internacional para enfrentar la crisis de seguridad en la vecina nación.

El jefe de Estado aseguró que las autoridades dominicanas mantienen un seguimiento permanente a los acontecimientos en Haití, con el objetivo de anticiparse a cualquier situación que pudiera comprometer la seguridad nacional.

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