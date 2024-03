168 Horas de Primicias, temas de importancia en RD y el Mundo

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Iniciando el tercer mes del año 2024, marzo, en República Dominicana resaltan las encuestas por las elecciones presidenciales y congresuales de mayo, la presencia del presidente Luis Abinader en el primer fin de semana de marzo en Punta Cana, Monte Plata, Samaná, Duarte y Santo Domingo, el abogado Richard Ferreras Segura denunciando que fue golpeado por el comandante del departamento policial en Neyba, evaluación del discurso ante la asamblea nacional del presidente Luis Abinader, presencia del tema de la compra de cédulas en las elecciones municipales, la muerte de dos jóvenes cristianos en un alegado asalto enel kilómetro 32 de la autopista Duarte, ascensos, un festival de nuevos generales y mayores generales en los cuerpos armados, el gran interés de amplios sectores que reclaman la derogación de la ley calificada de dictatorial que crea la Direccion Nacional de Inteligencia, porque atenta contra derechos ciudadanos y la libertad de expresión y difusion del pensamiento, muertes extrajudiciales en supuestos interrcambios de disparos, violencia y delincuencia en Pedro Brand, Santo Domingo Oeste, la fuga de presos, alegados tiroteos en barrios, preocupaciones por los casos de dengue, el ex presidente Danilo Medina considerando que la verdadera rendición de cuentas está en cada rincón del pais, en las calles y en los barrios, el presidente Abinader elogiando el mejoramiento en la salud, ascensos de 2 nuevos generales y el retiro de los generales Pablo Arturo Pujols, José Antonio Ceballo y Jacinto Minaya Herrera, como del coronel Eusebio Antonio Jiménez Beriguete y otros con el ascenso al rango posterior por antiguedad en el servicio en la Policia Nacional y los operativos contra motoristas que violan la ley de tránsito.

OTROS TEMAS DE IMPORTANCIA

La armonía exitosa entre el presidente Luis Abinader, Raquél Arbaje, primera dama, y la vicepresidente de la República, Raquél Peña

El planteamiento del dirigente de la Fuerza del Pueblo, Manuel Crespo, de que anulen los resultados de las elecciones municipales de febrero, un tema demasiado caliente

La ausencia de los legisladores opositores del PLD y del PRD en la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader en el Congreso Nacional el pasado 27 de Febrero

Incautación de drogas

Resultados de las elecciones municipales impactando en el debate hacia los comicios de mayo

El acoso escolar en RD

El anuncio del carnaval nacional el 17 de marzo próximo en la avenida George Washington.

Violencia

Ha trascendido el cierre de Radio Popular, una de las mejores estaciones radiales, y de Noticiario Popular, uno de los espacios noticiosos de mayor impacto en Republica Dominicana desde su fundación por el batallador Rafael Corporán de los Santos, siempre entregado a su país.Primicias recuerda al viejo Corpo, siempre fue un gran amigo de este medio de comunicación. Primicias recuerda a Pedro Perez Vargas, Jorge Herrera, fallecidos, como la labor de Wilfredo Alemany, en Noticiario Popular, junto a una generación periodistica de alto valor profesional y ético.

Hace poco Primicias escuchaba a Noticiario Popular Eduardo Santana y Junior Brazoban, con un trabajo periodistico de Felix Núñez, Rafael Amor y otros periodistas, como la labor importante de una veterana de Radio Popular y la radio dominicana, Nieves Corniel.

Los 40 proyectos en el Senado en la recién iniciada legislatura

La necesidad de respetar los derechos de los ciudadanos en las leyes

1, 888, 500 que no votaron en las elecciones municipales

Delincuencia común

Newton Rodriguez batallando por el desarrollo de Jarabacoa, es uno de los dominicanos con más amigos en este país.No le coge corte a nadie

Asaltos, violencia, delincuencia en Pedro Brand

Delincuencia desde las cárceles

Siete muertos por disparos en el Gran Santo Domingo en la semana

El anuncio de que la campaña electoral no detendrá la labor del Congreso Nacional

Delincuencia, violencia, asaltos en el kilómetro 32, en la Autopista Duarte

Dos grandes alianzas políticas, una de Rescate RD en lo senatorial y la otra del Partido Revolucionario Moderno (PRM) con 22 partidos para enfrentar a los candidatos Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo y otras organizaciones, como a Abel Martinez, del Partido de la Liberacion Dominicana (PLD)

Ofertas electorales

El decano de la Facultad de Ciencias Juridicas de la UASD, doctor Héctor Pereyra Espaillat, resaltando la importancia que tiene debatir la promulgacion de la ley 1-24, por la preocupacióm que ha generado en diversos sectores de la sociedad dominicana.

La acusación de acoso sexual a niñas a niñas de Dajabón contra un sicólogo

El carnaval de Santo Domingo Este

La población dominicana valorando la autonomía de la Junta Central Electoral (JCE) en un estudio de la firma encuestadora RD Elige

La muerte a tiros de dos personas en Pedro Brand, kilómetro 32 de la Autopista Duarte

Temores de la ciudadanía en las calles

El problema de la salud mental en el país

La usurpación vulgar del periodismo profesional en RD

¿ Si senadores que votaron por la ley DNI y que sabían que chocaba con la Constitución, por qué lo hicieron?

Las 590 motocicletas retenidas en operativos

Ordenes de arrestos contra presuntos delincuentes

Robos

La renuncia de una diputada del PLD por Monseñor Nouel y de dirigentes de la Fuerza del Pueblo en La Canela, Santiago de los CAballeros

El canarval del Distrito Nacional

Lucha contra el contrabando de armas

Los tres alegados delincuentes muertos en supuestos enfrentamientos con la Policia

La iniciativa para combatir el dengue

Violencia social

Armas ilegales en poder de ciudadanos

Las alianzas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en 31 provincias

Decomiso de drogas en comunidades

Pobreza

Drogadictos

Delincuencia en Villa Liberación, Santo Domingo Este

Asaltos a mano armada

El repudio a la acción de un joven que quemó su pareja en Los Mameyes, Santo Domingo Este

El comandante general del Ejército RD, mayor general Carlos Fernández Onofre, asumió la dirección del Comando Conjunto Unificado de las FFAA

Los males que, según el arzobispo de Santo Domingo, Francisco Ozoria, persisten haciéndole daño al pais

La fuga de un recluso en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este

El PRD y su candidatura a senador por San José de Ocoa

Delincuencia

El exceso de prisión preventiva

La Suprema Corte de Justicia ratificando una sentencia favor de Guido Gómez Mazara

Las injusticias denunciadas por el arzobispo de Santiago,monseñor Héctor Rafael Rodriguez, quien aborda la pobreza y desigualdades. Rodriguez apuesta a unas elecciones de 2024 con altura, transparencia, responsabilidad y civismo.

Corrupción

La confirmacion de Omar Fernández en un debate electoral

El humor del dominicano, cuando se refiere a que el pais tiene más generales que Estados Unidos

La batalla política por la senaduría de Santiago

Una embarcación qu se viró luego de salir de la playa Lavacama, en la provincia La Altagracia, con destino clandestino hacia Puerto Rico

La condena a un profesor en Santo Domingo Este por abusar sexualmente en varias ocasiones de una adolescente

Dos dominicanos acusados de tráfico de Anguilas en Puerto Rico

La muerte,segúnla Policia Nacional en un enfrentamiento con una patrulla policial, de dos alegados delincuentes perseguidos por la muerte de un coronel y un abogado en Santo Domingo Oeste.

Guillermo Caram analizando temas de campaña

La encuesta ACD Media, del 23 al 25 de febrero de 2024 pronosticando el triunfo a Omar Fernández. Según esa encuesta, Guillermo Moreno como candidato del PRM y partidos aliados triunbfaria con el 52.9% contra Omar Fernández por la Alianza Rescate RD con un 33.6%.

El rescate de la Armada de cuatro viajeros ilegales en una embarcación clandestina que se dirigia hacia Puerto Rico

El tema de un artefacto explosivo en una cancha en Maimón, Puerto Plata, por el cual fueron sometidos tres menores

Un dominicano muerto con un disparo en Puerto Rico

La reaparición en el debate nacional la necesidad urgente de que el Congreso Nacional derogue la ley que crea la DNI porque viola derechos y es insconstitucional

La disculpa de Guillermo Moreno por un error en el video sobre el 180 aniversario de la Independencia Dominicana

Los presuntos delincuentes indenficados por la Policia Nacional por la muerte del segundo teniente Fernando Pérez Beriguete, en Villa Liberación, Santo Domingo Este

OTRA ENCUESTA

Los resultados de otra encuesta fueron divulgados el 2 de marzo 2024 por almomento.net y son los siguientes:

Abinader 61.7%, Leonel 19.1, Abel 10, dice encuesta Markestrategia

Luis Abinader, presidente de la República Dominicana y quien busca ser reelecto en los comicios de mayo próximo, tiene 61.7 % de preferencias, según una encuesta de la firma de estudios de mercado y análisis político Markestrategia.

Le siguen Leonel Fernández con 19.1%, Abel Martínez 10.0%, Roque Espaillat 1.4%, Miguel Vargas 1.2% y Carlos Peña 0.8%.

El trabajo de campo de esta encuesta fue realizado los días 25, 26 y 27 de febrero en todo el territorio nacional, consultando a 1,200 personas mediante 23 preguntas cerradas.

De los encuestados, 4.6 % señaló que no sabe por quién votará y 1.2% dijo que no lo hará por ninguno.

Según la citada firma, cuando se analiza el voto neto, Abinader logra 65.5% de apoyo, seguido por Leonel con 20.3%, Abel 10.6%, Roque Espaillat (El Hombre) con 1.5%, Miguel 1.2% y Carlos Peña 0.9%.

PRIMERA VUELTA ELECTORAL

La encuesta también indagó sobre la percepción de la población con relación a las vueltas electorales. Ante la pregunta: “¿Cree que habrá o no habrá segunda vuelta?”, el 63.8% dijo que no, 22.6% que sí y 13.6% que no sabe.

FICHA TÉCNICA

El estudio cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error muestral nacional del 2.8%. Además, se registraron márgenes de error muestral regionales específicos: 4.9% en el Gran Santo Domingo, 4.6% en la región Norte, 6.9% en el Sur, y 8.0% en el Este.

EN HAITI, CUBA Y OTROS PAISES

El pacto entre Kenia y Haiti para el despliegue de tropas en ese pais caribeño

Barbecue anunciando su meta de derrocar a Ariel Henry en Haití

La quintuplicación en el precio de los combustibles en Haití

El interés de República Dominicana por la pacificación en Haití

La cadena perpetua a ex militar de Colombia por la muerte del presidente de Haití, Jovenel Moise, en el año 2021

Los disturbios en las cercanías del Aeropuerto de Haití

Los secuestros y ataques a tiros hasta en el Aeropuerto Internacional de Haití,como otros actos violentos, agravan la crisis haitiana

La muerte de seis personas por la violencia en Haití

Policias y pandilleros enfrentados en Puerto Príncipe

RESUMEN FOTOGRAFICO DE ACTOS DEL 27 DE FEBRERO, 180 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL

(FOTOS PRIMICIAS RAFAEL DIAZ SANTANA)

TEDEUM EN LA CATEDRAL DE SANTO DOMINGO

DESFILE MILITAR EN LA AVENIDA GEORGE WASHINGTON