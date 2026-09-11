Bancos y Voluntariados, Protección de microcuencas y las subcuencas de los ríos Bao y Amina, siembra masiva de árboles, preservación principal «fábrica de agua», respaldo a emprendedores, solidaridad y acompañamiento de adultos mayores, acciones trascendentales del Voluntariado Popular, sintoniza con las comunidades RD

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Empleados del Grupo Popular, al que pertenecen el Banco Popular Dominicano, la AFP Popular y otros colaboradores, desarrollan una labor revolucionaria con acciones voluntarias solidarias que sintonizan con necesidades de diferentes comunidades de la nación.

El Voluntariado del Grupo Popular acumula una gran historia con sus acciones puntuales defendiendo microcuencas y las subcuencas, rios, arroyos y otras fuentes de agua.

Los colaboradores del Grupo Popular, Banco Popular, AFP Popular dicen presente muy activamente respaldando las acciones de solidaridad, aportes a la preservación del medio ambiente y del agua con la siembra de árboles en comunicades serranas y otras que benefician a sectores que necesitan la mano amiga y de la responsabilidad social empresarial de esas empresas del grupo financiero dominicano.

El Voluntariado Popular impulsa la solidaridad.

El bienestar social.

Emprendimientos, el estudio de jóvenes triunfadores en las escuelas y que hacen esfuerzos preparándose para afrontar los retos de la era digital con la inteligencia artificial y su conexión con el desarrollo empresarial, social y comunitario.

Segúnlas explicaciones del Grupo Popular, el Voluntariado Popular es un programa integrado por más de 2,000 colaboradores activos.

El objetivo del Voluntariado es donar tiempo y talento para impactar positivamente a la sociedad dominicana.

Son cuatro áreas claves las que trabaja el Voluntariado Popular para el desarrollo comunitario: La reforestación, salud , gestión social y de salud, como la educación para sostenibilidad.

El Grupo Popular enfatiza las acciones recientes del Voluntariado Popular, entre las que de destacan:

La jornada de acompañamiento para 60 adultos mayores llevada a cabo por voluntarios del Banco Popular Dominicano y AFP Popular.

Esa jornada incluyó presentaciones del Coro Popular, talleres de pintura y lectura de cuentos e historias a través del circulo «Letras Azules».

Son Constantes las iniciativas del Voluntariado Popular con jornadas que complementan las jornadas de gestión social.

Entre sus proyectos de mayor impacto se destacan:

Programas de reforestación y conservación ambiental.

El Grupo Popular históricamente ha llevado exitosamente a cabo en alianza como el Plan Sierra, el apoyo de voluntarios y otras instituciones acciones trascendentales para recuperar las capas boscosas del país.

El Voluntariado Popular exhibe la siembra masiva de árboles, superando la cifra de 1.3 millones de árboles sembrados en el territorio nacional.

La amplia historia de voluntarios incluye jornadas en la Zona Norte con más de 250 participantes, incluyendo colaboradores, periodistas y líderes digitales, que sembraron más de 6,000 arboles en San José de Las Matas, protegiendo la subcuenca del río Bao, fundamental para el abastecimiento de agua de millones de dominicanos.

El Grupo Popular y su Voluntariado abordan la mitigación del Cambio Climático y enfatizan que que los bosques sembrados en las jornadas con voluntarios capturan anualmente cientos de toneladas de CO2 y ayudan a retener millones de litros de agua en los suelos.

Para el Voluntariado y el Grupo Popular es de vital importancia la Educación para la Sostenibilidad y Valores, citando la Educación Financiera con talleres interactivos enfocados en el ahorro y presupuesto familiar dirigidos a jovenes y emprendedores comunitarios.

Igualmente, los Círculos de Aprendizajes con dinámicas como el Programa «Letras Azules», que fomentan el ámbito de lectura y la sana convivencia tanto en niños como en adultos mayores.

En lo que respecta a la gestión social y de salud, pone en alto el apoyo a comunidades vulnerables con la coordinación de operativos de asistencia directa y distribución de recursos en centros de acogida y comunidades necesitadas.

El impacto constante del programa ha motivado un reconocimiento a la labor con un galardón otorgado por la plataforma especializada Conexión RD, resaltando el compromiso social y ambiental de su personal.

Más de dos décadas aportando a la preservación de la principal «fabrica de agua» de la República Dominicana.

IMPACTO EN EL PLAN SIERRA

La incidencia del Grupo Popular en el Plan Sierra, en San José de las Matas, es una de las alianzas de sostenibilidad de mayor tiempo en República Dominicana.

La revolucionaria labor del Voluntariado Popular impacta tres ejes ecológicos vitales:

La producción y reserva de agua, concentrándose en zonas estratégicas de San José de Las Matas, protegiendo microcuencas críticas como Inoa, Jánico y Sui, que alimentan a las subcuencas de los ríos Bao y Amina.

En la retención hídrica con jornadas de siembra de unas 4,000 a 5,000 mil plantas, asegura el almacenamiento futuro de entre 9 y 15 millones de litros de agua anuales al alcanzar los árboles su etapa madura, lo que garantiza el suministro de agua potable y el riego favoreciendo a millones de ciudadanos en las comunidades serranas y en otras comunidades del Norte y de las provincias del Cibao y Línea Noroeste.

Las acciones del Voluntariado Popular respaldan la conservación de suelos y la biodiversidad, frenan la erosión, priorizan la biodiversidad con la siembra de especies nativas y endémicas como el pino criollo, caoba, roble y Juan Primero, impulsando la restauración ecológioca.

Suman a la fecha más de 87 jornadas de reforestación, movilizando más de 15 mil voluntarios, incluyendo colaboradores, familiares y estudiantes del Programa Becas Excelencia Popular, consolidando una verdadera cultura de ciudadania ambiental.

PROGRAMA BECAS EXCELENCIA POPULAR

Se trata de una iniciativa de educación superior diseñado para respaldar a jóvenes meritorios y de escasos recursos cubriendo el 100% de los gastos educativos técnicos y de grado con la entrega de equipos tecnológicos, acompañamiento de habilidades blandas, educación financiera, cultura digital y emprendimiento.

Cuenta con la posibilidad de realizar pasantías en las filiales del Grupo Popular y aplicar a puestos permanentes con una una alta tasa de inserción laboral.

Colaboradores del Banco Popular y AFP Popular compartieron con adultos mayores mediante actividades recreativas, artísticas y de lectura

Empleados voluntarios del Banco Popular Dominicano y AFP Popular realizaron una jornada de acompañamiento en el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, en Santo Domingo, Distrito Nacional, donde compartieron con los residentes mediante actividades recreativas, artísticas y de lectura orientadas a promover su bienestar e integración. Esta iniciativa del Voluntariado Popular ofreció a los adultos mayores una mañana de recreación e intercambio, mediante espacios diseñados para fomentar su participación y propiciar la convivencia.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la señora Dinorah Grullón Hernández, gerente de la División de Proyectos del Banco Popular Dominicano, quien destacó la importancia de acercarse a las comunidades mediante acciones de voluntariado como esta.

“Creemos que contribuir al bienestar de las personas también significa estar presentes y acercarnos a las comunidades de las que formamos parte. Esa vocación de servicio cobra vida a través del Voluntariado Popular y de la participación de nuestros colaboradores, quienes aportan su tiempo, entusiasmo y capacidades para generar un impacto positivo en la vida de los demás”, expresó.

En la actividad estuvieron presentes la señora María Badía, vicepresidenta del Área de Gestión de Talento y Cultura del Banco Popular; el señor Leonel Ng, gerente de División de Sostenibilidad y Banca Responsable del Banco Popular; la señora Carolina Grimaldi, gerente de División de Bienestar Organizacional del Banco Popular; y la señora Noris Rojas, gerente de Relaciones Institucionales de AFP Popular.

Acompañamiento y solidaridad con los adultos mayores

La jornada incluyó una presentación del coro institucional, el Coro Popular, conformado por colaboradores de la organización, y una actividad artística y recreativa adaptada a las necesidades de los residentes. Consistió en un taller de pintura sobre canvas, con una técnica de estampado diseñada para facilitar la participación de personas con distintos niveles de movilidad y destreza manual.

Asimismo, integrantes del círculo de lectura del Popular “Letras Azules” compartieron cuentos, historias y lecturas seleccionadas con los adultos mayores, generando espacios de conversación e interacción en grupos reducidos. La jornada benefició de manera directa a unos 60 residentes del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís.

Sobre el Voluntariado Popular

La jornada forma parte de las iniciativas del Voluntariado Popular, programa que promueve la participación de colaboradores del Banco Popular y el resto de las empresas del Grupo Popular en actividades sociales, comunitarias y ambientales. A través de este programa, los voluntarios aportan tiempo y conocimientos en apoyo de proyectos, que buscan contribuir al desarrollo del país.

El Voluntariado Popular está integrado por más de 2,000 colaboradores activos. Trabaja como motor de impacto humano positivo y visión de liderazgo en cuatro áreas clave: desarrollo comunitario, educación para la sostenibilidad, gestión social y de salud, y reforestación.

Su objetivo es ofrecer a los colaboradores espacios idóneos para conjugar sus intereses y aportar tiempo laboral en favor de una sociedad más próspera y un mundo mejor.

En diciembre de 2025, el Voluntariado Popular recibió un reconocimiento por parte del portal informativo Conexión RSE, que resaltó el compromiso de la organización financiera y de su gente por ofrecer su tiempo y talento en favor de la comunidad, a través de proyectos con impacto social y ambiental.

VOLUNTARIADO POPULAR REALIZA JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL

HOGAR DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS



AND044: De izquierda a derecha, los señores Marcos González, Noris Rojas, Ángel Arias,

Carolina Grimaldi, María Badía, Dinorah Grullón Hernández y Leonel Ng.



AND06280: La señora Dinorah Grullón Hernández, gerente de la División de Proyectos del

Banco Popular Dominicano, dirige las palabras de apertura de la actividad.

AND06674 – AND06679: Los residentes realizaron actividades recreativas, artísticas y de lectura

orientadas a promover su bienestar e integración.

AND06825 – AND06939: La iniciativa del Voluntariado Popular ofreció a los adultos mayores

una mañana de recreación e intercambio.

Pie de foto de portada

Integrantes del Voluntariado del Grupo Popular sembrando árboles

Visited 3 times, 5 visit(s) today