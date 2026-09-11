¡Investiguen Circunvalación de Baní y Azua!, peligro de muerte, peaje caro

Por Plinio De Oleo

Atendiendo a centenares de quejas de ciudadanos muy queridos de la Región Sur, levanto mi voz. Mientras el Presidente Luis Abinader anuncia con visión patriótica aeropuertos y puertos en Pedernales, nos engañaron.

Es muy grave lo que denuncian los usuarios de la Circunvalación de Baní y la Circunvalación de Azua. Las definen como caminos de bicicletas.

Un estrecho carril por sentido, sin paseos ni iluminación. Y en Azua, el abuso mayor: a una carreterita de apenas 13.5 kilómetros que costó RD$5,000 millones, le instalaron un peaje improvisado y caro que cobra de RD$100 hasta RD$600 por vehículo. Recauda RD$800 mil por día.

El cobro es manual sin sistema automático, necesita supervisión.

Nadie avisó de ese peaje en la inauguración y hoy los choferes del Sur pagan ida y vuelta más de RD$300 solo por ahí.

En Baní, la historia es igual: presupuestada en RD$4,000 millones, adjudicada por RD$2,200 millones sabiendo que no alcanzaba, y terminó en casi RD$6,000 millones.

Tres veces más. Inaugurada con 4 años de atraso, a los 75 días confrontó problemas con la tormenta Melissa.

La excusa del MOPC fue que no prendió el vetiver. Son peligros permanentes de muerte.

Obras de 1950 para tránsito de 2026. Ojalá el Ministro Eduardo Estrella, hombre serio, no cargue con esa cruz ajena y ordene investigar esos dos casos que abordamos.

El Sur merece autovías de verdad. No caminos de bicicleta con peajes a precio de oro.

Pie de foto

Circunvalación de Baní

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