Víctor Pavón: Gobiernos de Abinader han sometido a la población a vivir peor crisis en últimos 50 años

Santo Domingo Norte. – El aspirante a alcalde del partido Fuerza del Pueblo (FP) por esta demarcación, Víctor Pavón, aseguró hoy que los dos gobiernos que ha encabezado Luis Abinader y el PRM han sometido a la población dominicana a vivir en la peor de las crisis que se haya registrado en los últimos 50 años de nuestra historia.

Pavón expresó que la situación de descuido y miseria que se registra en el país, no solo es de carácter financiera, sino también social, educativa, salud pública y de falta de seguridad ciudadana.

“La mayoría de la población se ha dado cuenta que los culpables de su situación de deterioro son Luis Abinader y el PRM al conducir de forma desastrosa y corrupta el aparato estatal”, expresó Pavón.

Señaló que la Reforma Tributaria revestida de Ley anticrisis aprobada por el Congreso sin consultar con los partidos políticos y la población es una muestra palpable de que el gobierno no siente ninguna preocupación por los problemas principales que atacan a la población, como son los altos precios de los artículos de primera necesidad, que en los últimos meses se han vuelto inalcanzables.

Indicó que el deterioro vertiginoso que viene sufriendo el PRM y su gobierno seguirá creciendo en la población hasta terminar con su derrota en las elecciones del 2028 por incapaces e ineficientes y porque la gente se ha dado cuenta de la desgracia que estos le han ocasionado al país.

“El pueblo ha cifrado sus esperanzas por su experiencia y visión de desarrollo en Leonel Fernández, quien será el que reorganizará el país y retomará las grandes transformaciones dejadas a un lado por Abinader”, precisó.

Pavón instó a la población a continuar cerrando filas en la FP, ya que es a única institución en capacidad de proporcionar el bienestar colectivo de todos los dominicanos.

“Es difícil que a esta altura del juego haya alguien que pueda frenar el ímpetu electoral que lleva Leonel Fernández, que sin lugar a dudas, lo conducirá con el voto mayoritario de los electores al Palacio Nacional.

Autor Francis Pérez