Venezuela triunfó sobre el imperialismo, dice embajador en Bolivia

La Paz, 29 jul (Prensa Latina) El embajador de Venezuela en Bolivia, César Trómpiz, aseguró hoy que la reelección del presidente Nicolás Maduro constituye una victoria de las fuerzas constructivas de esta nueva época, un triunfo de América Latina y el Caribe.

Por Por Jorge Petinaud Martínez

Corresponsal jefe en Bolivia

«Volvió a ganar la voluntad en contra del imperialismo y el hegemonismo que representan los Estados Unidos de Norteamérica y su bloqueo contra los pueblos, con Venezuela hoy gana Cuba, gana Nicaragua», afirmó en entrevista concedida a Prensa Latina.

Añadió Trómpiz que «hoy ganan los pueblos en lucha de nuestra América, gana Bolivia, gana la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, los movimientos campesinos, indígenas, obreros, que a lo largo y ancho del mundo reclamamos derecho y dignidad para todas nuestras poblaciones, para todas nuestras gentes».

El diplomático agradeció a todos los amigos que durante la jornada de este domingo acompañaron en vigilia en la sede de la embajada durante todo el proceso eleccionario y desde antes hicieron patente su solidaridad.

«Ha sido una etapa de combatir a la ultraderecha internacional y en particular la de Latinoamérica y la de Bolivia, pero una vez más el pueblo bolivariano es digno, es chavista y triunfa en democracia», expresó.

«Sabemos que tenemos grandes retos, tenemos que hacer muchas cosas por repolitizar a nuestro pueblo -sostuvo el embajador-, por vencer el bloqueo del imperialismo en el cerebro de nuestro pueblo».

Explicó que resulta necesario hacer entender a la gente que los males que aquejan a Venezuela no son un resultado de ineficiencias de su Gobierno, sino precisamente de un bloqueo que ya hizo perder al país más de 600 mil millones de dólares producto de represalias denominadas «sanciones» que son ilegales.

«Fuimos esta vez a unas elecciones de las más desiguales realizadas en Venezuela, sometida por Estados Unidos a más de 935 medidas coercitivas unilaterales contra nuestro pueblo», dijo.

Mencionó que ahí se incluye «el robo de la petrolera Citgo en Estados Unidos, de nuestro oro en Europa; el bloqueo de nuestro petróleo, de nuestro comercio, el desprestigio contra nuestro presidente y también la expulsión de algunos organismos internacionales.

«Se suma a todo ello la instrumentalización de la justicia internacional en contra de Venezuela y la instrumentalización de los derechos humanos», sostuvo.

«También debo referirme a la instrumentalización de una izquierda cobarde en América Latina -expresó-, servil a los intereses de la ultraderecha, que en la primera oportunidad lo que quieren es estar sentados en la Casa Blanca como un buen invitado en vez de mezclarse con las causas populares».

Reiteró el calificativo de cobarde respecto a ese sector, y aclaró que a esas prácticas no se suman Cuba, Nicaragua, Bolivia, los hermanos dignos de Colombia ni los pueblos que luchan contra el imperialismo.

«En estas elecciones hemos dado una lección a los pueblos del mundo, porque demostramos que, contra el imperialismo, sí se puede si marchamos unidos», enfatizó el embajador.

Reiteró Trómpiz que «si marchamos en unión con nuestros militares, policías, mujeres, campesinos, estudiantes, con todo nuestro pueblo sí vanos a poder».

Consideró el embajador que la vía de la democracia es la de los pueblos, pero con mucha unidad, y eso «lo demuestran hoy el pueblo venezolano y Nicolás Maduro Moros junto a América Latina que, desde las bases, desde los corazones sensibles, siguió de cerca este proceso con dignidad, sensibilidad y amor».

«En nombre de Venezuela, de mi presidente, agradezco la jornada de solidaridad vivida aquí en Bolivia este domingo», concluyó el embajador.

