SUNRISE INAUGURA NUEVAS OFICINAS CORPORATIVAS EN SANTO SANTO DOMINGO

Santo Domingo, 27 de Agosto, 2026. La aerolínea haitiana Sunrise Airways inauguró sus nuevas oficinas corporativas en Santo Domingo, fortaleciendo su presencia en República Dominicana y reafirmando el papel estratégico del país dentro de sus planes de crecimiento y expansión regional.

La inauguración estuvo encabezada por ejecutivos y miembros del equipo de Sunrise Airways, quienes participaron en una ceremonia protocolar y un brindis con motivo de la apertura de la nueva sede corporativa.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Philippe Bayard, fundador y propietario de Sunrise Airways, quien destacó la importancia de este nuevo espacio como parte de la evolución de la compañía y de su compromiso con el fortalecimiento de sus vínculos con la región.

“Este es un espacio nuevo, moderno y agradable, y naturalmente debemos sentirnos orgullosos de él. Pero quisiera recordarles que el verdadero valor de un lugar nunca está en sus paredes, sus muebles o su diseño. Está en las personas que lo habitan”.

Bayard agregó que el significado de esta nueva sede estará determinado por la manera en que el equipo trabaje y construya juntos el futuro de la compañía. “Estas oficinas tendrán auténtico valor si existe respeto, colaboración, confianza y, sobre todo, un sentido compartido de nuestra misión de seguir construyendo conexiones que acerquen a las comunidades del Caribe como “One Caribbean”, expresó.

Esta nueva localidad reafirma la confianza de Sunrise Airways en República Dominicana y en su potencial para la conectividad regional, asimismo está abierta al público y funciona como punto de venta directo para la adquisición de boletos aéreos.

Como parte de sus planes de expansión, la aerolínea proyecta ampliar progresivamente su conectividad hacia distintos destinos del Caribe y América, incluyendo Jamaica, Puerto Rico, Cuba, Bahamas, Barbados, Sint Maarten, Antigua, Colombia y Venezuela.

Con esta nueva sede, Sunrise Airways continúa fortaleciendo su estructura corporativa y su capacidad para acompañar el crecimiento de sus operaciones, mientras avanza en su misión de enlazar las comunidades del Caribe y contribuir al desarrollo de una región cada vez más integrada a través de la conectividad aérea.

Acerca de Sunrise Airways

Sunrise Airways es una aerolínea dedicada a conectar el Caribe mediante un servicio de transporte aéreo seguro, confiable y accesible. Fundada en 2012 por el empresario, visionario y piloto haitiano Philippe Bayard, la aerolínea tiene como misión conectar el Caribe y las Américas.

Con una amplia red de destinos que abarca más de 15 ciudades y una diversa flota de 21 aeronaves de distintos modelos, Sunrise Airways está comprometida con ofrecer un servicio excepcional a sus pasajeros y contribuir al fortalecimiento de la integración y la conectividad regional.. Para más información visita: www.sunriseairways.net.

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