UNE respalda reformas para mejorar el gasto público y la informalidad

Santo Domingo, D.N. – La Unión Nacional de Empresarios (UNE), expresó su respaldo a cualquier iniciativa del Gobierno orientada a eficienciar, transparentar y optimizar el gasto público, así como a promover inversiones públicas más rentables y una política fiscal que combata la informalidad y la evasión tributaria.

Julio García Batista, presidente de la UNE, señaló que el sector empresarial considera fundamental avanzar hacia un sistema fiscal más equitativo y eficiente que necesariamente no signifique el incremento de impuestos, sino que se base en una mejoría de la calidad del gasto y en el fortalecimiento de la confianza en las finanzas públicas.

<< La calidad del gasto público y el fortalecimiento de la confianza en las finanzas públicas serán los verdaderos factores que determinan un desarrollo sostenible; de manera que respaldamos toda iniciativa que contribuya a elevar la transparencia, la eficiencia del gasto público y la calidad de las inversiones del Estado >>, precisó.

El dirigente empresarial produjo los señalamientos con motivo del debate económico generado tras la presentación realizada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín J. Díaz, sobre las bases del crecimiento económico dominicano.

Asimismo, puso de relieve la importancia de revisar y reducir cargas tributarias que impactan desproporcionadamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), a fin de fomentar su formalización y competitividad.

<< Las micro, pequeñas y medianas empresas no pueden seguir siendo el eslabón más débil del sistema tributario. Si queremos más formalidad, debemos construir un esquema fiscal más justo, que alivie cargas a las Mipymes y amplíe la base contributiva, lo que indudablemente permitirá avanzar hacia una economía más dinámica, formal y productiva >>, acotó.

La UNE también llamó al Gobierno a anticiparse a los posibles impactos económicos derivados de la creciente tensión geopolítica internacional, particularmente el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, el cual podría generar efectos en los mercados energéticos, el comercio global y la estabilidad financiera.

<< Los conflictos geopolíticos no ocurren lejos de nuestra economía. Impactan el precio del petróleo, la inflación y el comercio internacional. Por eso el país debe anticiparse con un plan de contingencia económica, que proteja la estabilidad lograda >>, argumentó.

Finalmente, el presidente de la UNE planteó que la República Dominicana ha demostrado resiliencia económica, pero el nuevo desafío no será solo mantener el crecimiento del PIB, sino cómo se gestiona ese crecimiento en un contexto global incierto >>.

Visited 1 times, 1 visit(s) today