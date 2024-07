UNAZUCAR pide reforma fiscal reduzca ITEBIS y grave productos exentos

SANTO DOMINGO, RD. – El sector azucarero tiene una competencia desigual

con productores de otros países, donde son subsidiados por los gobiernos,

mientras que en República Dominicana no reciben ningún incentivo, por el

contrario, siendo el azúcar un producto de primera necesidad es grabado con

el 18 por ciento del ITEBIS.

La afirmación en ese sentido fue hecha por el presidente de la Unión Nacional

Azucarera, (UNAZUCAR), licenciado César Heredia, quien manifestó que la

anunciada reforma fiscal debe ser equitativa para todos los sectores y entre

otras cosas bajar el monto del ITEBIS y colocarlo a otros productos.

La industria azucarera como sucede con otras empresas debía disfrutar de

facilidades que otorga el Estado para el desarrollo empresarial en el país, sin

embargo, no tiene ninguna excepción fiscal.

El dirigente empresarial manifestó que, pese a eso República Dominicana tiene

precios internamente muy competitivos con otros países, incluyendo Estados

Unidos. Cesar Heredia se expresó en esos términos al ser entrevistado por José

Carmona y Guillermo de la Rosa, en el programa Frente al mundo, en el Canal

6.

Destacó una serie de aportes que hace el sector azucarero al país, entre esos,

generación de energía limpia y amigable con el medio ambiente, a partir de

bagazo y forraje de caña. Durante la zafra no utilizan electricidad convencional

y la sobrante la colocan al sistema nacional de distribución de electricidad.

Además, su cultivo aporta a la regulación del CO2, una contribución al medio

ambiente; la caña produce melaza, base para fabricación de ron; alcohol,

demandado por la industria química; y un derivado que se llama Sulfurar,

exclusivo del Central Romana, utilizado en producción de plástico.

“La industria azucarera esta tecnificada, trabaja con eficiencia para satisfacer

la demanda en el país, de alrededor de 33 mil toneladas métricas mensuales,

14 mil refinos y 18 mil cremas. El azúcar es transversal a toda la producción,

que la utiliza como materia prima en fabricación de alimentos”, explicó el

licenciado Heredia.

Es un producto regulado, cuyo precio es establecido por el Instituto Nacional

Azucarero (INAZUCAR) y fiscalizado por Pro Consumidor, para garantizar su

cumplimiento en la cadena de comercialización, pero muchas veces el proceso

de distribución agrega costos financieros y logísticos, que varía el precio y

afecta al consumidor.

“La libra de azúcar crema más impuestos debía llegar al consumidor no más de

30 o 31 pesos y el refino alrededor de 34 pesos, pero para eso debe haber una

real regulación”, sostuvo el representante de los azucareros dominicano.