Un año de prisión preventiva contra nueve integrantes de red de microtráfico y lavado de activos en Cabrera, Nagua

El caso encabezado por la procesada Soleny Amparo Rondón (la Diva) también fue declarado como caso complejo

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Atendiendo la solicitud del Ministerio Público, una jueza de María Trinidad Sánchez impuso un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra nueve integrantes de una red de microtráfico y lavado de activos que encabezaba la imputada Soleny Amparo Rondón (la Diva, la Doña o Soleny).

En el caso son procesados además Edwin Alfredo Santos Mapello (Mapello o el Conejo), Esmailyn Marte González (Esmailyn o Gaviota), Jandrier Carolina Antonia Wazar De Mazerolle (Antonia), Roberto Amparo Paredes (Chipon), Rhonny Alvarado Martínez (Ronny), Ludenys Batista Javier, Kelvin Manuel López Bruno y Yan Carlos Almonte Reyes (Sorry).

El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Juan Antonio Mateo Ciprián (titular de María Trinidad Sánchez), Eduardo Velázquez, fiscal de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, así como las fiscales Odalis Ramona Mercado Morris y Ana Carina Pérez Hilario.

La jueza Martha Mireya Indhira Javier Cedano también declaró el caso como complejo, tal como lo solicitaron los fiscales.

El Ministerio Público determinó que los imputados formaban parte de una estructura criminal compleja, jerarquizada y con carácter transnacional, dedicada al narcotráfico, posesión y comercialización ilícita de armas de fuego de alto calibre, así como al lavado de activos.

La estructura se dedicaba, asimismo, a la intimidación sistemática de terceros. Su base operativa principal se ubicaba en el municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, con ramificaciones en zonas aledañas y conexiones en gran parte del ámbito nacional.

Según la solicitud de medida de coerción, la imputada Soleny Amparo Rondón tiene residencia en Nagua y San Juan de la Maguana, mientras que Ludenys Batista Javier y Kelvin Manuel López Bruno viven en el municipio de Nagua y los demás imputados en Cabrera.

Los imputados fueron arrestados durante un operativo realizado por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Fiscalía de la provincia María Trinidad Sánchez y la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado de la Policía Nacional (Daico), con el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El Ministerio Público estableció la capacidad de control sobre la red que tenía Soleny Amparo Rondón (la Diva, la Doña o Soleny), quien actuaba en connivencia con autoridades y había enfrentado procesos por violación a las leyes números 50-88 y 631-16.

Los procesados Edwin Alfredo Santos Mapello (Mapello o el Conejo), Esmailyn Marte González, Roberto Amparo Paredes (Chipón), Rhonny Alvarado Martínez (Rony) y Yan Carlos Almonte Reyes tienen abiertos procesos o fueron perseguidos por delitos relacionados al tráfico de drogas con anterioridad a este proceso.