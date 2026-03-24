- Publicidad -
Nacionales

Tribunal Superior Electoral declara inadmisible acción de amparo contra el Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, Alfredo Herrera y Rafael Burgos Gómez

Jueces verificaron existencia de otra vía jurisdiccional idónea para reclamar los derechos alegadamente vulnerados

PRIMICIAS DIGITAL24 de marzo de 2026
1 1 minuto de lectura
Santo Domingo. -El Tribunal Superior Electoral declaró inadmisible una acción de amparo contra el Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, Alfredo Herrera y Rafael Burgos Gómez, por la ciudadana Alba Luz Pérez Arias.
Los jueces Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Lenis Rosángela García Guzmán, jueces titulares, declararon la acción inadmisible al verificarse la existencia de otra vía jurisdiccional idónea para reclamar los derechos alegadamente vulnerados.
La decisión fue adoptada en virtud de lo dispuesto en el artículo 70, numeral 1, de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, así como en el artículo 132, numeral 1, del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales,
Dicha vía corresponde a la impugnación contra actuaciones partidarias concretas, prevista en el artículo 12, numeral 2, de la Ley núm. 39-25 y reglamentada en el artículo 95 del referido reglamento.
El Tribunal otorgó además al caso la calificación jurídica correcta, en atención a los argumentos y conclusiones expuestos en la instancia de apoderamiento, y en consecuencia lo conoció como una acción de amparo ordinario.
Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL24 de marzo de 2026
1 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Cámara de Diputados convierte en Ley supresión de candidaturas independientes

24 de marzo de 2026

Ministerio de Agricultura y Ejército de República Dominicana inauguran vivero de coco enano brasileño

24 de marzo de 2026

Aduanas detecta pasajero que intento ingresar 350 mil dólares sin declarar

24 de marzo de 2026

Milton Olivo: Aclaraciones sobre reciente actividades en Faro a Colon

24 de marzo de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!