TITULO DE PROPIEDAD, CONSTANCIA ANOTADA, ESTATUS JURÍDICO Y PAPEL DEL TASADOR

Por Ing. Enrique García Frómeta, MAP UNA CONSTANCIA ANOTADA es un título provisional hasta que se realice el deslinde, en caso de un inmueble / tierra (solar o parcela). Pero una constancia anotada es UN TITULO DEFINITIVO si se trata de un apartamento, ya que hay dominio, control y posesión sobre la propiedad en régimen de condominio. PODEMOS DISTINGUIR 5 TIPOS DE CERTIFICADOS DE TITULO EN REPUBLICA DOMINICANA, SEGÚN FORMATOS Y NOMENCLATURAS: 1) El certificado de título de antiguo tamaño grande que esta la tierra deslindada e incluye los colindantes o puntos cardinales (norte, sur, este y oeste y las propiedades o personas en cada lado). Está deslindado, pero no georeferenciado. 2) El certificado de titulo/ carta constancia anotada en el certificado de título. Este no está deslindado ni georeferenciado. 3) El certificado de titulo hibrido viejo y nuevo, con formato moderno ( 8 1/2 ×11), con la palabra matricula antepuesta al número de certificado, pero con designación catastral antigua (solar de la manzana del DC o Parcela núm. del DC), sin deslindar y sin georeferencia ( carta constancia con formato nuevo). 4) El mismo caso 3) pero deslindado sin georeferencia y 5) El certificado de titulo definitivo con formato moderno, (tamaño 8 1/2×11), georefenciado y con nomenclatura numérica moderna que sirve para buscar coordenada en calculador/ buscador de coordenadas. Si es un solar o parcela (tierra) dice «inmueble identificado como…….. (Identificación o designación catastral numérica)”. Si es un apartamento, dice: “unidad funcional (núm. apto y piso). Identificado como: (núm. apto y piso, ej. 403)”. Es importante QUE EN LOS INFORMES DE AVALÚO O TASACIÓN, los tasadores describan bien claro, la designación o identificación catastral y el derecho de propiedad. La palabra matricula es parte de la nueva nomenclatura que se estila actualmente, en la numeración y formato de este documento Dentro del ESTATUS JURÍDICO de un inmueble, previo a su saneamiento o titulación definitiva, pueden existir documentos que reconocen derecho de mejoras en terreno del estado como cintillo y plano o croquis, que consignan el derecho de primacía para adquirir ese inmueble. Esa mejora en terreno del estado puede estar en terrenos del CEA/ BIENES NACIONALES, IAD que son las agencias estatales propietarias de terrenos públicos o gubernamentales. El ocupante debe adquirir al estado, vía agrimensor público contratado, o al dueño privado, el terreno que ocupan con su mejora, para obtener el saneamiento y la titularidad definitiva. Así ya puede ser sujeto de crédito en bancos y entidades como financieras y cooperativas, y de reconocimiento como legítimo propietario. HAY TERRENOS EN LITIS y es bueno conocerlos vía la certificación del status jurídico que también emiten los Registradores de Títulos, previa solicitud del dueño y el pago de los impuestos correspondientes. Hay muchos terrenos en el DN y en otras demarcaciones propiedad de la familia VICINI, por lo que en algunos casos los ocupantes deben negociar con esa empresa. Hay terrenos que eran de Trujillo y que pasaron al estado y hay litis en varios lugares entre ocupantes y dueños reales y dueños supuestos. Es un tema que debe analizarse con gran profundidad, claridad y transparencia. Hay o había una Comisión Nacional de Titulación estatal para sanear terrenos que ocupan familias y trabajan en diferentes lugares del país, y es gratis ese servicio dispuesto por el Presidente de la Republica, pero es una ayuda limitada y puntual en algunos sectores de las diferentes provincias y municipios del país, y depende de los vaivenes y la voluntad política del momento. Esto es porque muchas familias no pueden pagar 80, 90 o 100 mil pesos a un agrimensor que dura de 3 a 6 meses con el proceso de saneamiento, entre trabajo de campo, de gabinete y esperando o asistiendo al tribunal, dándole seguimiento a su caso. TANTO LOS CERTIFICADOS DE TÍTULOS COMO LAS CONSTANCIAS ANOTADAS son documentos emitidos por los Registradores de Títulos de las diferentes demarcaciones geográficas o deptos provinciales, previa sentencias del Tribunal Superior de Tierras, que es dependencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que rige también a la Dirección de Nacional de Registro de Títulos y a los Registradores de Títulos Jurisdicción Inmobiliaria. COMO DATO CURIOSO, hay otro documento de propiedad que no me he referido porque es simbólico y carece de fuerza legal para inscribir hipotecas, etc. Es un título provisional que una vez BIENES NACIONALES O LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA emitía con la foto subliminal de un expresidente. Una vez un fiscal me mostro uno de un solar que era propiedad de TRUJILLO y el quería saber el valor de ese terreno y la casa que tenía un familiar ahí. Los TÍTULOS Y CONSTANCIAS ANOTADAS con formatos y nomenclaturas viejas o antiguas cambian a formato nuevo (tamaño 8 1/2″ x 11») cuando se inscribe una hipoteca en el Registro de Título y, tendrán un número de matrícula. Si está deslindado, el título definitivo tendrá una identificación catastral numérica moderna. Si es una carta constancia antigua que se inscribe como hipoteca, la Jurisdicción Inmobiliaria, en el Registro de Título, emitirá un título con formato moderno, número de matrícula, pero seguirá con nomenclatura antigua (solar de la manzana, o parcela del D. C.). Lo que acabo de escribir es fruto de mi experiencia de más de 35 años en el ejercicio profesional, tanto como tasador, como ingeniero industrial y proyectista/ consultor. Soy el primer ingeniero industrial que ingreso al Banco de Reservas, en junio de 1987 y cofundador de la Gerencia de Valuación del Banco de Reservas y miembro de la comisión que la creo junto a la antigua inmobiliaria Banreservas (hoy Fiduciaria Banreservas) y de la Dirección de Créditos Especiales que trabajaba con fondos internacionales para el desarrollo de la industria, la agropecuaria y el turismo(FIDE/ INFRATUR / DEFINPRO/ BC-BID, BM, A&D).Actualmente soy tasador externo del Banco de Reservas y tasador/ consultor del Banco Agrícola. Nuestra empresa es la CONSULTORA INDUSTRIAL Y TURÍSTICA, S.A. (COINTUR). Tels. 829 360 6356/ 809 212 6472/809 218 6356.