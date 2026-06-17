TC marca un hito al conocer 21 acciones directas de inconstitucionalidad en una sola audiencia pública

SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional (TC) alcanzó un récord histórico al conocer este miércoles 21 expedientes de acción directa de inconstitucionalidad durante una misma audiencia pública, la mayor cantidad de casos ventilados en una sola jornada desde la creación de esta alta corte.

Este resultado se enmarca en los esfuerzos institucionales para fortalecer la eficiencia jurisdiccional y ofrecer una respuesta más oportuna a los asuntos sometidos a la justicia constitucional, en consonancia con el eje estratégico «Jurisdicción constitucional oportuna y eficiente» del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2028.

La acción directa de inconstitucionalidad es el mecanismo mediante el cual se impugnan ante el Tribunal Constitucional leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas que presuntamente, por acción u omisión, contravienen la Constitución. A través de este procedimiento, la alta corte garantiza la supremacía constitucional y la protección del orden constitucional.

Entre enero y junio de 2026, el Pleno del Tribunal Constitucional, presidido por el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, conoció 44 expedientes de acción directa de inconstitucionalidad, frente a los 31 conocidos durante el mismo período de 2025, lo que representa un incremento superior al 40 %.

Durante la audiencia fueron conocidos expedientes relacionados con temas de alto interés público en materias penal, electoral, administrativa, municipal, económica, social y medioambiental.

Expedientes vinculados a materia penal

El Pleno se reservó el fallo de tres acciones directas relacionadas con disposiciones del Código Procesal Penal. Se trata de los expedientes TC-01-2025-0074, interpuesto por Héctor Iván Tejada Rojas, y el TC-01-2026-0006, presentado por César Augusto Alcántara Santa y Cristian López Canela.

En ese mismo estatus quedó el expediente contra disposiciones de la Ley núm. 74-25, Orgánica que instituye el Código Penal. El primero, TC-01-2026-0014, interpuesto por Rosa Herminia Hernández, la Asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD), Católicas por el Derecho a Decidir República Dominicana (CDDRD) y otros intervinientes, contra los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de dicha ley. En este caso, el Tribunal Constitucional concedió un plazo de cinco días hábiles para que se refieran a las intervenciones realizadas en audiencia.

En materia penal el órgano constitucional también se reservó el fallo del expediente TC-01-2026-0022, presentado por Dangela Ramírez Guzmán, Ivanna Molina Pérez y Pedro J. Castellanos Hernández.

Expedientes de naturaleza electoral

El tema electoral concentró la mayor cantidad de expedientes conocidos durante la audiencia.

Relacionados con el tema, los magistrados se reservaron el fallo de los expedientes TC-01-2026-0012 y TC-01-2026-0017, relacionados con disposiciones de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, así como los expedientes TC-01-2026-0008 y TC-01-2026-0015, vinculados a la Ley núm. 13-26, que derogó disposiciones relativas a las candidaturas independientes.

También quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2026-0018, presentado por la Fundación para la Promoción de Estudios Legales (FUNPREL), contra el artículo 54 de la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Administración pública, transparencia y organización institucional

Los jueces se reservaron el fallo del expediente TC-01-2026-0010, interpuesto por Omar Fernández, Charles Mariotti Paz, Oscar Adolfo Morel Figueroa, Ydenia Doñé Tiburcio y otros ciudadanos, contra el artículo 45 de la Ley núm. 99-25 de Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2026.

Lo mismo sucedió con el expediente TC-01-2026-0004, mediante el cual Edward Tavárez Almonte y Victoria J. Guzmán Vargas impugnan disposiciones de la Ley núm. 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio.

El Pleno también dejó pendiente de fallo el expediente TC-01-2026-0016, presentado por la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (COMTEC), contra varios artículos de la Ley núm. 1-26, Orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y regula el Sistema Nacional de Inteligencia.

Asuntos municipales y gobierno local

En materia municipal, los jueces del TC se reservaron el fallo de los expedientes TC-01-2026-0013, presentado por la Liga Municipal Dominicana (LMD), y TC-01-2026-0011, interpuesto por Francisco Peña Tavárez y Luis E. Arzeno González, ambos relacionados con modificaciones a la Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

También del expediente TC-01-2026-0009, introducido por Miguel Valdemar Díaz y Shesnel Alejandro Calcaño Mena contra la Ordenanza núm. 01-2025 emitida por el Concejo Municipal de Regidores del Ayuntamiento de Moca.

Otros expedientes conocidos

Durante la audiencia pública también quedaron pendiente de fallo el expediente TC-01-2026-0003, presentado por Ramfi Antonio Estrella Luna contra una resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia; el expediente TC-01-2026-0005, promovido por Milcíades Mayobanex Pepín Miranda contra el decreto núm. 55-26; y el expediente TC-01-2026-0007, formalizado por Josefina Guerrero y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), seccional San Pedro de Macorís, contra el acuerdo de transporte aéreo suscrito entre los gobiernos de República Dominicana y los Estados Unidos.

En materia de seguridad social y salud los jueces se reservaron el fallo del expediente TC-01-2026-0019, presentado por la Asociación de Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud (ADIMARS) y otros intervinientes, contra una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS); y el expediente TC-01-2026-0020, mediante el cual Rosa María Reyes y Lucha Margarita Núñez Capellán impugnan diversas disposiciones sobre subsidios por enfermedad común, maternidad y lactancia.

Finalmente, el Pleno se reservó el fallo del expediente TC-01-2026-0021, interpuesto por Teliwn Cruz Frías contra la resolución núm. 004-07 relativa a las normas técnicas aplicables a la valuación de áreas protegidas sujetas a procesos de expropiación.

El Pleno estuvo conformado por el magistrado presidente, Napoleón R. Estévez Lavandier; Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto; Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta; Domingo Gil, José Alejandro Vargas Guerrero, Sonia Díaz Inoa, Alba Luisa Beard Marcos, José Alejandro Ayuso, María del Carmen Santana de Cabrera, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Army Ferreira y Amaury A. Reyes Torres.

Sobre las audiencias públicas

El Tribunal Constitucional celebra audiencias públicas conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley núm. 137-11, durante las cuales las partes presentan oralmente sus conclusiones ante el tribunal antes de que los expedientes queden en estado de fallo.

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