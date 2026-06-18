Taveras cuestiona sobregiro de RD$45 mil millones en el sector eléctrico y pide mayor transparencia fiscal

Santo Domingo. El senador independiente Antonio Taveras Guzmán advirtió este miércoles que la discusión de las medidas económicas extraordinarias presentadas por el Gobierno debe estar acompañada de una política de transparencia fiscal, austeridad y reformas estructurales que permitan garantizar la sostenibilidad financiera del país.

Durante su intervención en el Senado de la República, Taveras reconoció algunos aspectos positivos del paquete de medidas, entre ellos la eliminación de los anticipos para las microempresas y el principio de progresividad tributaria, al considerar que representan un alivio para miles de emprendedores y pequeños negocios, además de promover una distribución más justa de las cargas en momentos de dificultad económica.

No obstante, señaló que la coyuntura actual también obliga a abordar problemas estructurales que continúan afectando las finanzas públicas, particularmente la situación del sector eléctrico.

“Mientras discutimos estas medidas, el sector eléctrico presenta un sobregiro de aproximadamente 45 mil millones de pesos sobre lo presupuestado. Esa es una cifra demasiado importante para pasar inadvertida”, expresó el legislador.

En ese sentido, sostuvo que los ciudadanos tienen derecho a conocer con absoluta transparencia el manejo de los recursos públicos, incluyendo el impacto de los ahorros generados por la reducción del dólar y los ingresos extraordinarios que recibe el Estado por distintas vías.

“El esfuerzo compartido debe comenzar con la transparencia compartida. Cuando se le pide un sacrificio a la ciudadanía, el Gobierno también debe demostrar que está utilizando cada peso con responsabilidad”, afirmó.

Taveras planteó que la austeridad debe reflejarse en una revisión rigurosa del gasto público, la eliminación de privilegios innecesarios, una mayor eficiencia administrativa y un compromiso real con el uso responsable de los recursos del Estado.

Asimismo, advirtió que las medidas de corto plazo son necesarias para enfrentar la situación actual, pero no sustituyen las transformaciones profundas que requiere el país para garantizar su desarrollo.

El senador llamó a retomar la agenda de reformas contemplada en la Estrategia Nacional de Desarrollo, incluyendo la reforma fiscal integral, la transformación del sector eléctrico, la reforma laboral, la reforma de salud, la modernización del Estado y el fortalecimiento de las políticas de inclusión social.

Taveras aprovechó además para hacer un llamado a la apertura de un gran diálogo nacional que permita abordar de manera integral las reformas estructurales que el país tiene pendientes. Sostuvo que la República Dominicana necesita una amplia concertación social que involucre a los sectores productivos, laborales, académicos, políticos y comunitarios para construir consensos alrededor de una verdadera revolución fiscal, la transformación del Estado, la reforma del sistema eléctrico y el fortalecimiento de la seguridad social.

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