Taquillero y El Exterminador D. son favoritos este sábado en el Quinto

SANTO DOMINGO ESTE.- Los caballos Taquillero (1), del Establo Travesía; y El Exterminador D. (4), del Establo San Antonio; son los dos grandes favoritos del Consenso Hípico para ganar este sábado en sus respectivas carreras, en el Hipódromo Quinto Centenario.

Los dos ejemplares mencionados son considerados como “las líneas” de los expertos, es decir, los dos ejemplares con mayores posibilidades de ganar, en el cartel #21 del año.

Taquillero (1) competirá en la primera carrera, no válida para el pool, la cual será a 1,700 metros; entre ejemplares nativos de 3 años, no reclamables (libres).

El Exterminador D. (4) participará en la sexta carrera, la quinta válida para el pool de 6, la cual será a 1,300 metros; entre ejemplares importados de 3 años, no reclamables (libres).

Los competidores junto a Taquillero (1) en la primera carrera serán: Champañera (2), del Establo Travesía; Cabuya B. (3), Establo Moisés; Lady Elah (4), del Establo Travesía; y Golden Lady (5), del Establo Ramos Racing.

El tiempo de inicio (post time) de esa primera prueba está señalado para las 3:30 p.m.

Junto a El Exterminador D. (4) correrán en la sexta prueba de la tarde (5:30 p.m.): Christmas Gift (1), de la cuadra F S Racing; El Mago de Oz (2), del Establo La Cigua; El Sultán B. (3), del Establo Moisés; La Pinta (5) y Track Lord (6), ambos del Establo San Antonio.

De acuerdo a la mayoría de los expertos, el principal rival de Taquillero (1) debe ser Cabuya B. (3). De El Exterminador D. (4, es señalado como su principal contrincante su compañero de cuadra Track Lord (6).

OTROS FAVORITOS

De acuerdo al Consenso Hípico, otros favoritos para ganar este martes, en el llamado “Majestuoso de las Américas” son:

En la segunda carrera (1,200 metros), Cañobanda (4), del Establo Don Manríquez; con Baladorada (2) y Juan T. (5), como sus principales contrincantes.

En la tercera carrera (1,700 metros), Don Elías (7), del Establo Fab Five. Como sus principales oponentes son considerados Lady Tsunade (1) y By Me Now Wells (3).

En la cuarta carrera (1,400 metros), la favorita es Serena (1), del Establo Moisés. El Protector (4) es el segundo en la preferencia de los entendidos.

En la quinta carrera (1,700 metros), la mayoría de los expertos da como favorito a All Good (2), del Establo Emma Elena. Se espera que tenga fuerte oposición de Overstated (4); Superlativo (5) Y Asian Sensation (3).

En la séptima carrera (1,300 metros), la preferida de los expertos para fines de pagos en las jugadas de bancas y pool es Dra. Gabriela (5), del Establo Travesía. Veralu (6), del Establo Latin Revenge correrá descartada para pagos. Don Vicente Amador (3) y Cascarrabias (2) son segundo y tercer favorito a esos fines.

EL POOLPOTE SE ACERCA A 17 MILLONES

El monto de El Poolpote, el pago para un único ganador del pool de 6, estará este sábado en RD$17,742,659.00 (aproximadamente).

El monto del Pool de 5 (Pick 5) estará en RD$1,003,140.00.