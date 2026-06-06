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Suena la Mikey anuncia retorno de Dalvin La Melodía a las fiestas patronales y pide disculpas al público

PRIMICIAS DIGITAL6 de junio de 2026
3 1 minuto de lectura

El empresario artístico, productor y mánager Suena la Mikey, responsable de la carrera del artista urbano Dalvin La Melodía, informó que la agrupación retomará sus presentaciones en las distintas fiestas patronales del país, luego de la controversia generada por una información interna relacionada con el manejo y la logística del proyecto musical.

A través de un comunicado oficial, Suena la Mikey y su equipo de trabajo expresaron sus más sinceras disculpas a los seguidores de Dalvin La Melodía y al público en general por los hechos recientes, aclarando que nunca existió la intención de menospreciar el respaldo que han recibido de sus fanáticos a lo largo de su trayectoria.

Según explica el comunicado, una información interna sobre la logística y el manejo de la agrupación fue malinterpretada, generando reacciones y percepciones que afectaron la imagen del proyecto artístico.

“Reconocemos que el público es el que manda y que nos debemos enteramente a ustedes”, expresa el documento, reafirmando el compromiso que mantienen con quienes apoyan la música y las presentaciones de Dalvin La Melodía.

Escuchando las inquietudes y peticiones de sus seguidores, Suena la Mikey anunció la decisión de que Dalvin La Melodía y su agrupación continúen participando en las fiestas patronales y actividades populares que se celebran en diferentes comunidades del país, llevando su propuesta musical a todos los rincones de la República Dominicana.

Asimismo, agradeció la comprensión, el apoyo y las críticas constructivas recibidas, destacando que estas contribuyen al crecimiento y fortalecimiento del proyecto artístico.

Con este anuncio, Suena la Mikey continuará su compromiso como productor y representante de Dalvin La Melodía, asegurando que seguirán trabajando para brindar espectáculos de calidad y mantener una conexión cercana con el público que ha respaldado la carrera del artista desde sus inicios.

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