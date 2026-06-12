SOLN reitera dominicanos ciudadanos USA inscribirse en programa STEP al viajar o residir en cualquier país
NUEVA YORK.- La Fundación Hermanos Rojas (SOLN), organización sin fines de lucro, tanto en esta ciudad como en la República Dominicana, exhorta nuevamente a los dominicanos naturalizados estadounidenses a que, al viajar o residir en cualquier otro país, se registren en el Programa de Registro de Viajeros Inteligentes (STEP) ante la embajada o consulado norteamericano.
Roberto Rojas, presidente de SOLN, indica que se trata de un servicio gratuito para los ciudadanos estadounidenses que viajan o residen en el exterior, ya que permite localizarlos y enviarles notificaciones electrónicas sobre emergencias, disturbios, alertas de seguridad, manifestaciones, asuntos sanitarios, meteorológicos o desastres naturales, entre otros.
Este proceso no es obligatorio, pero es fundamental para la seguridad de los dominicanos naturalizados estadounidenses (cientos de miles) durante estancias temporales o permanentes en determinado país, precisa Rojas. Ver = https://mytravel.state.gov/
La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado proporciona información sobre viajes y riesgos específicos para cada destino, lo que permite a los ciudadanos tomar decisiones informadas sobre sus viajes internacionales. Ver = https://travel.state.gov/en/
Las embajadas y consulados de EE. UU. en el mundo ofrecen servicios por el bienestar y la protección de sus ciudadanos en el extranjero. Ver = https://www.usembassy.gov/
Asimismo, se pueden revisar los informes de seguridad de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado. Ver = https://travel.state.gov/en/