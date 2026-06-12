SOLN reitera dominicanos ciudadanos USA inscribirse en programa STEP al viajar o residir en cualquier país

NUEVA YORK.- La Fundación Hermanos Rojas (SOLN), organización sin fines de lucro, tanto en esta ciudad como en la República Dominicana, exhorta nuevamente a los dominicanos naturalizados estadounidenses a que, al viajar o residir en cualquier otro país, se registren en el Programa de Registro de Viajeros Inteligentes (STEP) ante la embajada o consulado norteamericano.

Roberto Rojas, presidente de SOLN, indica que se trata de un servicio gratuito para los ciudadanos estadounidenses que viajan o residen en el exterior, ya que permite localizarlos y enviarles notificaciones electrónicas sobre emergencias, disturbios, alertas de seguridad, manifestaciones, asuntos sanitarios, meteorológicos o desastres naturales, entre otros.

Este proceso no es obligatorio, pero es fundamental para la seguridad de los dominicanos naturalizados estadounidenses (cientos de miles) durante estancias temporales o permanentes en determinado país, precisa Rojas. Ver = https://mytravel.state.gov/ s/step

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado proporciona información sobre viajes y riesgos específicos para cada destino, lo que permite a los ciudadanos tomar decisiones informadas sobre sus viajes internacionales. Ver = https://travel.state.gov/en/ international-travel.html

Las embajadas y consulados de EE. UU. en el mundo ofrecen servicios por el bienestar y la protección de sus ciudadanos en el extranjero. Ver = https://www.usembassy.gov/

Asimismo, se pueden revisar los informes de seguridad de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado. Ver = https://travel.state.gov/en/ international-travel/travel- advisories.html La seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero es la máxima prioridad del Departamento de Estado. Estas informaciones fueron obtenidas del sitio web oficial del gobierno de EE. UU., informó Rojas.

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