Senador Rafael Barón Duluc rinde cuentas de su gestión legislativa 2024-2025

PROV. LA ALTAGRACIA. – El senador Rafael Barón Duluc destacó los logros de su gestión durante el período 2024-2025, en materia legislativa, a favor de su demarcación y el país, durante un acto de rendición de cuentas, celebrado en Higüey, provincia La Altagracia.

Durante el evento, el senador Duluc Rijo dijo sentirse satisfecho de poder presentar a su pueblo resultados tangibles de su trabajo, “Rendir cuentas es mirar de frente a la ciudadanía y decir: aquí estoy, cumpliendo. Es honrar la confianza con hechos, es agradecer no solo con palabras, sino con resultados, con cercanía, y servicio”.

Sobre su labor legislativa destacó que 48 iniciativas han sido conocidas, de las cuales 24 son proyectos de ley.

“Entre las iniciativas tenemos las resoluciones que instruye la instalación del ITLA en La Altagracia; la que solicita la instalación de IDOPPRIL en Verón, y elevar la oficina de Higüey a sede regional; la resolución que requiere la construcción de un CAIPI en Las Lagunas de Nisibón; y la ley de Regiones Únicas de Planificación.

De igual modo, el legislador valoró la reciente aprobación de la ley que eleva el distrito municipal Verón–Punta Cana a la categoría de municipio. “Esta será una de las conquistas más trascendentales de nuestra gestión. Verón-Punta Cana, el principal distrito turístico del Caribe; merece autonomía, justicia territorial, y capacidad administrativa”, enfatizó el representante de la provincia La Altagracia.

Al término de su intervención, el senador manifestó que, “Este es apenas el comienzo. Nos queda mucho por hacer, y lo haremos juntos, como siempre, de frente, con trabajo, con visión y con alma altagraciana. Nuestra lucha no es política: es por la dignidad de nuestra gente. Nuestro norte no es el aplauso, es el resultado”.

En su primer año de gestión senatorial Rafael Barón Duluc habló de las reuniones de trabajo que ha sostenido con varios ministros, a fin de viabilizar soluciones para su provincia, sin olvidar su labor social y su trato cercano con la gente; por lo que, desde la Oficina Senatorial de La Altagracia, coordina diversas actividades sociales.

Durante el evento, realizado en el Auditorio Sergio Castillo, de la UASD Centro Higüey, se proyectó un material audiovisual que inició con un recuento del trabajo legislativo desarrollado durante este primer año.

Con amplia acogida, la presencia de autoridades provinciales, la entonación del Himno Nacional, y la bendición a cargo del sacerdote Ángel de la Rosa, el senador por La Altagracia, inició el acto de rendición de cuentas de su gestión legislativa correspondiente al año 2024-2025.

Al acto asistieron diversas personalidades de los sectores político, empresarial, religioso, autoridades municipales, y colegas senadores, quienes reconocieron y valoraron el esfuerzo del senador Duluc Rijo, por impulsar el sector turismo, educativo, agropecuario y deportivo, entre otros.

A través de un audiovisual valoraron su entrega al trabajo por un mejor país y su lucha por el crecimiento de su provincia y lo describieron como una persona de respeto, humildad y compromiso, que mantiene las puertas abiertas y se solidariza con los problemas y las necesidades de sus comunidades.

Durante el evento se distribuyó un código QR que enlaza a una revista digital que recoge las ejecutorias de la gestión senatorial del primer año y se detalla un informe financiero.

En el acto de rendición de cuentas del senador Rafael Barón Duluc, estuvieron su esposa, María Elena Aybar y sus hijos; además, Daisy Francisca de Oleo, gobernadora de la provincia La Altagracia; el pastor Roberto Rodríguez, presidente de la Confraternidad de Pastores; el sacerdote Ángel de la Rosa, en representación Monseñor Jesús Castro; el pastor José Miguel Valoy; Paúl Besuick del Grupo Punta Cana; Ernesto Veloz, Pablo Ávila, Santo Laureano, Josías Castillo; Enoide Cedeño, directora UASD Higüey; Reidor Leo Pícher; el coronel Marte Hernández, director regional Digesett La Altagracia; Máximo de los Santos, y líderes comunitarios, entre otras personalidades.