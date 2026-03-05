Senado reconoce a 32 mujeres líderes en tercera edición del evento anual “Mujeres que Transforman”

SANTO DOMINGO. – Con motivo de conmemorarse este domingo ocho de marzo el Día Internacional de la Mujer, el Senado de la República reconoció a 32 mujeres de las 31 provincias del país y el Distrito Nacional, por su liderazgo y aportes al desarrollo del país en los renglones de educación, salud, cultura, deporte, emprendimiento, servicio comunitario, gestión pública y labor social.

La entrega de lauros, realizada en el marco de la tercera edición del evento, que este año lleva por eslogan “Huellas de Futuro: Mujeres que Transforman”, se realiza como una forma de rendir tributo a la entrega silenciosa, el liderazgo firme y la trayectoria fructífera de insignes líderes femeninas del país que han contribuido al desarrollo social y económico de sus respectivas comunidades.

El acto solemne se llevó a cabo en el salón de la Asamblea Nacional y fue encabezado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien en su discurso resaltó que, con estos reconocimientos, el órgano legislativo reafirma su compromiso con una sociedad donde el talento femenino tenga igualdad de oportunidades, donde la seguridad y el respeto sean garantías reales, y donde el liderazgo de las mujeres continúe fortaleciendo la democracia.

El legislador destacó que un país que honra y respeta a sus mujeres también honra su conciencia y fortalece su democracia. “Hoy, el Senado de la República no solo reconoce a mujeres destacadas, también reconoce el corazón mismo de la nación. Que Dios las bendiga a todas”.

En la actividad también habló la senadora Aracelis Villanueva, quien además preside la Comisión Permanente de Asuntos de Familia y Equidad de Género del Senado. En su discurso sostuvo que este reconocimiento anual, que distingue a una mujer por cada provincia, es una expresión clara de visión institucional impulsada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien ha reflejado un liderazgo con sensibilidad que demuestra gran comprensión de la historia y el compromiso con la equidad.

“Bajo su dirección, la Cámara Alta no solo legisla, también honra, educa y construye referentes nacionales, y eso fortalece la democracia con coherencia y convicción”, dijo la congresista.

En representación de las homenajeadas, la doctora Yanet Elizabeth Cedeño Rijo, de la provincia La Altagracia, agradeció al Senado por distinguir a tantas mujeres valiosas de la República Dominicana, “quienes trabajan cada día sin descanso: ellas son emprendedoras, profesionales, comerciantes, educadoras, agricultoras, madres jóvenes soñadoras y adultas sabias que sostienen el presente y moldean el futuro”.

Las 32 mujeres que fueron reconocidas recibieron sus pergaminos junto a los senadores que las propusieron para ser distinguidas.

En el área de la educación recibieron sus pergaminos de reconocimiento Aura Luisa Carrasco de Peña, de Barahona; María Mercedes Odilin Morel, de Duarte; Emérita Aurora Rincón Mojica, de El Seibo; María Reina de los Ángeles Camilo, de Espaillat; y Nurys García de Papaterra, de Hato Mayor.

También María Carolina del Pilar Gómez Grullón, de Montecristi; Adalberta Lucía Calcaño Maldonado, de Samaná; Ana Altagracia Rodríguez González, de Monte Plata; Amatista Míriam Pujols Feliz, de San José de Ocoa; Alfonsina de la Rosa Vidal, de San Juan; y Juana María Paula de Jesús Sosa, de Sánchez Ramírez.

En el área de servicio comunitario, Jaqueline Núñez Arismendy, de Bahoruco; Quisqueya de Oleo Angomás, de Elías Piña; Ingrid Maribel Bretón Acosta, de La Romana; Vilma Ricardo Santos, de Puerto Plata; Sonia Alejandra Perozo Barinas, de San Cristóbal; Olga María Noboa Fernández, de Santiago; y Georgina López de Brador, de Santo Domingo.

En el renglón de emprendimiento, Yudelka María Rodríguez, de Monseñor Nouel; Evangelista Paulino Pérez, de Peravia; Chela Dioneiry Carpio Flobil, de San Pedro de Macorís; Zoraida Rosanna Castillo Corniel, de Santiago Rodríguez; y Seferina Ventura Abreu, de Dajabón.

En el área de labor social recibieron homenaje Sor María Ayala Adames, del Distrito Nacional; Nellys M. Heredia Agramonte, de Azua; Dra. Luz María Santos, de María Trinidad Sánchez; Yildalina Noemí Tatem Brache, de Hermanas Mirabal; y Euranny Samira Molina Jiménez, de Pedernales, entre otras.

En gestión política y empresarial recibieron congratulaciones Aminta Vólquez de Pérez, de Independencia; Yanet Elizabeth Cedeño Rijo, de La Altagracia; Rosa Olga Medrano Cosme, de La Vega; y Raquel Minier de Morel, de Valverde.

El acto solemne contó con la presencia de Gloria Reyes, ministra de la Mujer; diputados, funcionarios del Gobierno y otras autoridades civiles y militares.

Por el Senado de la República estuvieron en la actividad los senadores Daniel Rivera, Pedro Catrain, Lía Díaz de Díaz, María Mercedes Ortiz, Odalis Rodríguez, Julito Fulcar, Pedro Tineo, Augusto Velázquez, Ramón Rogelio Genao, Héctor Acosta, Aneudy Ortiz Sajiun, Eduar Alexis Espíritusanto, Rafael Barón Duluc Rijo, Franklin Romero, Manuel María Rodríguez y Moisés Ayala.

