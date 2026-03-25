Senado de la República aprueba reforma a la Ley que rige la Autoridad Portuaria

Santo Domingo. – El Senado de la República aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley que modifica los artículos 7 y 10 y deroga el artículo 17 de la Ley 70, sobre Autoridad Portuaria, presentada por la senadora Ginnette Bournigal de Jiménez.

En su considerando tercero el proyecto señala que el punto principal de esta reforma es la necesidad de reestructurar la composición del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria Dominicana, teniendo como objetivo principal lograr mayor operatividad, obtener representación social y fortalecer la institución para hacerla más funcional, viable y equilibrada.

El documento, destaca que en lo adelante el articulo 7 regulará el Consejo de Administración, que en lo adelante estará integrado por un representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, una persona nombrada por el presidente de la República y una persona seleccionada por el Poder Ejecutivo, y otra por recomendación de una terna sometida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

La Ley apunta, además en su artículo 10, que los miembros del Consejo de Administración podrían percibir dietas por las sesiones a las que concurran, a decisión y votación del Pleno, excepto el presidente.

El Pleno del Senado también sancionó en primera lectura el proyecto de ley que dispone la implementación de detectores de metales en instituciones públicas y privadas de la República Dominicana. La iniciativa es del senador por la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.

También, se aprobó en primera lectura el proyecto que libera de impuesto de importación a las cámaras digitales utilizadas en los sistemas de seguridad. Propuesta de la senadora por Puerto Plata, Ginnette Bournigal de Jiménez.

En segunda lectura

En los trabajos legislativos de este martes los senadores sancionaron varias iniciativas en segunda lectura entre los que figura; el proyecto de ley que declara el 6 de agosto de cada año como “Dia Nacional del Atletismo”, propuesta del senador Eduard Alexis Espiritusanto.

También el proyecto que regula el Embargo Retentivo en la República Dominicana, propuesta de los senadores Antonio Tavéras y Cristóbal Venerado Castillo.

En segunda lectura el Pleno Senatorial conoció el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Registro de Ácido Desoxirribonucleico (ADN), propuesta del senador por la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.

Además, conocieron en segunda lectura el proyecto de ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda, presentado por el senador por la provincia La Vega, Ramón Rogelio Genao Durán.

También en segunda lectura se conoció y aprobó el proyecto de ley para el Fomento, Desarrollo y Competitividad de la Artesanía, presentado por el senador de Hato Mayor, Cristóbal Venerado Castillo.

Los senadores conocieron en segunda lectura el proyecto de ley que declara Monumentos Arquitectónicos varias iglesias del país y modifica la Ley 492, que declara Ciudad Colonial de Santo Domingo de Guzmán la zona declarada por decreto 1650 del 13 de septiembre de 1967, presentado por el senador Santiago José Zorrilla.

En única lectura

En los trabajos legislativos de este martes los asambleístas aprobaron la resolución que reconoce a Iván Ruiz, por su destacada trayectoria en la televisión nacional y su contribución al desarrollo de los medios de comunicación de la República Dominicana, propuesta del senador Franklin Romero.

De igual manera, se aprobó la resolución que solicita al ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, la renovación de la electrificación de los barrios que integran el poblado de El Valle, provincia de Hato Mayor, presentada por el senador Cristóbal Venerado Castillo.

También la resolución que reconoce a José Alberto Justiniano Andújar Ramírez por sus cincuenta años de trayectoria artística, iniciativa del senador por la provincia Espaillat, Carlos Gómez.

El Pleno conoció en única lectura la resolución que reconoce al señor Luis Menieur, por su destacada trayectoria, sus aportes en la industria de la moda y el modelaje, y su compromiso social en la República Dominicana, propuesta del senador de la provincia Duarte, Franklin Romero.

Además, se aprobó la iniciativa que solicita al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, la instalación de un Centro de Primer Nivel de Atención (CPN), en el paraje Los Higos, sección Palo Quemado, municipio de Santiago, propuesta del senador de esa provincia, Daniel Rivera.

De igual manera, fue sancionada la resolución que felicita a la ciudad de Salcedo, por haber cumplido 145 años de fundación, propuesta de la senadora María Mercedes Ortiz, así como la resolución que solicita al director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Edward Guzmán, disponer la instalación de una oficina de esa institución en el municipio de San José de Ocoa, propuesta del senador Aneudy Ortiz Sajiun.

Los legisladores, aprobaron también la resolución que reconoce a Ángela Hernández Núñez por su valiosa contribución a la literatura y la poesía dominicana y por su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la equidad social, presentada por el senador Carlos Gómez.

Igualmente, fue sancionada la resolución que solicita al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, la instalación de un Centro de Primer Nivel de Atención (CPN) en la comunidad de Buenos Aires, ubicada en el municipio de Neiba, provincia de Bahoruco, presentada por el senador de esa demarcación Guillermo Lama.

Asimismo, se incluyó la resolución que solicita al presidente de la República, Luis Abinader, la construcción de un nuevo Palacio de la Policía, en la provincia de Montecristi, con sede en el municipio cabecera de San Fernando de Montecristi, propuesta del senador Bernardo Alemán.

En la sesión de este martes, los senadores aprobaron varias ratificaciones de nombramientos diplomáticos como el de Reinaldo Rafael Espinal, ante el Reino de Cambodia, con sede en la Republica Socialista de Vietnam; además el de Antonio Lantigua Ciriaco, en la República de San Marino, con sede en la República Italiana.

También, fue incluido el nombramiento diplomático de Renso Antonio Herrera Franco, ante la República Democrática Federal de Etiopía, con sede en los Emiratos Árabes Unidos y a Francisco Manuel Comprés Hernández, como embajador ante la República Democrática Socialista de Sri Lanka, con sede en la República de la India.

Por: Adalgisa Sánchez

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