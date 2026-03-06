Seguros Reservas celebra eucaristía por su vigésimo cuarto aniversario en la Catedral de Santo Domingo Nuestra Señora de la Encarnación

Santo Domingo. 5 marzo de 2026. –En un ambiente de recogimiento y gratitud, Seguros Reservas celebró una solemne eucaristía en la Catedral de Santo Domingo Nuestra Señora de la Encarnación con motivo de su 24.º aniversario, reafirmando su compromiso con la protección de las familias dominicanas y el desarrollo sostenible del país.

La ceremonia reunió a miembros del Consejo de Administración, ejecutivos, colaboradores, aliados estratégicos, corredores e intermediarios de seguros, así como representantes de su casa matriz, el Banco de Reservas de la República Dominicana, quienes acompañaron este momento de acción de gracias por más de dos décadas de crecimiento sostenido y trabajo constante.

Durante la celebración, el vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, señor Luis Valdez Veras, expresó que “la cifra de veinticuatro años representa más que el paso del tiempo. Representa constancia, disciplina y decisiones responsables. Representa la confianza sostenida de miles de dominicanos que han encontrado en nosotros respaldo, estabilidad y acompañamiento en momentos determinantes de sus vidas”.

Asimismo, señaló que “celebrar 24 años no es simplemente mirar atrás con satisfacción; es mirar hacia adelante con determinación. Hoy podemos afirmar, con serenidad y con convicción, que Seguros Reservas es una institución sólida, preparada y comprometida. Tenemos raíces profundas, nuestro propósito claro y la determinación de seguir siendo un pilar de confianza para el pueblo dominicano”.

Con esta celebración eucarística, la institución reafirma que estos veinticuatro años de servicio se convierten en el impulso para una etapa de mayor consolidación, cercanía e impacto, con la mirada puesta en el futuro y con la certeza de que lo mejor aún está por construirse.

Acerca de Seguros Reservas

Seguros Reservas es una empresa que cuenta con 24 años de gestión y funcionamiento en el mercado asegurador dominicano. El comportamiento de sus principales indicadores la consolidan como la segunda aseguradora del mercado dominicano por volumen de primas, resultado de una trayectoria sostenida, una cartera diversificada y una gestión prudente del riesgo, orientada a la protección de los intereses de los asegurados, intermediarios y aliados estratégicos.

La empresa cuenta con dos calificaciones de riesgo otorgadas por firmas especializadas de prestigio internacional, las cuales evalúan su capacidad financiera, solvencia y desempeño técnico. Estas evaluaciones independientes respaldan la fortaleza patrimonial y la adecuada administración de sus compromisos:

Calificación de riesgo A- Excellent otorgada por AM Best , firma internacional líder en la evaluación de aseguradoras a nivel global, reconocida por su enfoque técnico en la solidez financiera, desempeño operativo y capacidad de cumplimiento de obligaciones con los asegurados.

Calificación de riesgo AAA emitida por Feller Rate , agencia clasificadora con amplia trayectoria en América Latina, especializada en el análisis independiente de riesgo crediticio y financiero de instituciones del sector asegurador y financiero.

Entre las principales fortalezas financieras y operativas de la empresa al cierre de 2025, se destacan:

Crecimiento sostenido de las primas suscritas al cierre de diciembre de 2025, por RD$27,482 millones evidenciando una evolución positiva de su cartera.

Índice de solvencia de 3.1, que supera los requerimientos regulatorios vigentes de un 1.

Utilidades netas por RD$2,679 millones, las más altas en los últimos años.

Resultados técnicos y financieros favorables, sustentados en una gestión eficiente y disciplinada.

Crecimiento interanual positivo, en línea con los objetivos estratégicos de la organización.

Política de inversiones prudente, orientada a la seguridad, liquidez y rentabilidad, conforme a la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas en la República Dominicana y a las disposiciones de la Superintendencia de Seguros.

Seguros Reservas se consolida como una empresa cercana, confiable y comprometida con el bienestar de la gente y el desarrollo del país.

