Santo Domingo, R.D.- La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) obtiene, por tercer año consecutivo, un índice de 91% en la evaluación interna sobre salud organizacional, que realiza anualmente la firma internacional Great Place To Work (GPTW), reafirmando su compromiso con el bienestar integral de sus colaboradores dentro de su proceso de transformación. Los resultados se basan en una encuesta anual a los empleados de las organizaciones, con un análisis de cinco aspectos: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo. La entidad financiera ha mantenido un crecimiento sostenido en todas las dimensiones evaluadas, destacándose especialmente en aquellas relacionadas con el orgullo y el compañerismo. “Estos indicadores son el resultado de promover un ambiente de cercanía, colaboración y confianza para nuestros colaboradores, donde cada persona se sienta valorada y motivada a desarrollar su máximo potencial”, expresó Amelia Prota, Vicepresidente Senior de Transformación, Talento y Sostenibilidad APAP. Asimismo, destacó que “un elemento diferenciador de nuestra propuesta de valor es la cultura interna, cimentada en los valores de transformación proactiva, agilidad, excelencia en resultados, pasión y empoderamiento colaborativo”. “Su metodología es rigurosa, objetiva y marca un estándar global para definir excelentes lugares de trabajo en todos los sectores”, apuntó Prota. Desde hace más de una década, APAP figura en el ranking de Great Place To Work® como una de las mejores empresas para trabajar en República Dominicana y el Caribe. Esta certificación se basa en una auditoría de procesos y prácticas de gestión humana, así como en la evaluación directa de colaboradores y líderes sobre las condiciones laborales.

Santo Domingo, jueves 13 de noviembre 2025.-República Dominicana recibió 9,283,767 visitantes en el periodo enero-octubre, generando 815,000 empleos y más de 15 mil millones de dólares en valor agregado a la economía del país.

Al dar a conocer los resultados del comportamiento del turismo en los primeros diez meses de este año, Collado mostró el impacto que tiene el crecimiento turismo en la economía y en su gente.

«Esto que presentamos hoy es más que estadísticas, no son simples número, es empleo y mejores condiciones de vida para los dominicanos», dijo el ministro Collado.

El funcionario manifestó que los 9,2 millones de visitantes se reflejan, también, US$15,562 millones en valor agregado, US$5,475 millones en ingresos externo netos y RD$19,984 millones en impuestos.

«Como pueden ver, el turismo impacta directamente en la gente, en toda su cadena de valor», indicó Collado.

Informó que en el periodo enero-octubre el país recibió 7,168,505 turistas por vía área, lo que representa un aumento de un 34% con relación al 2019, un 9% respecto al 2023 y 3% por encima del año pasado.

En ese mismo periodo, por vía marítima, llegaron 2,115,262 cruceristas, para un incremento de un 153% frente al 2019 y un 25% respecto al 2023.

«Y esas dos cifras de visitantes nos dan el gran número: 9,283,767, rompiendo así nuestro propio récord», señaló Collado.

El funcionario informó que solo en el mes de octubre el país recibió un total 691,073 visitantes, lo que representa un crecimiento de 58% respecto al mismo mes del 2019 y un 12% con relación al 2023.

Detalló que solo por vía aérea llegaron al país 593,022 turistas y otros 98,051 cruceristas.

Los países emisores que más visitantes aportaron en el mes de octubre fueron Estados Unidos con un 38%, Canadá con un 10%, Argentina 9%, Colombia con un 6%, mientras que Puerto Rico, Perú y Reino Unido aportaron un 4% cada uno.

Los aeropuertos que más turistas recibieron, en el mes de octubre, fueron Punta Cana con 60%, Las Américas con 24%, Cibao con 12%, Puerto Plata 3% y un 1% La Romana.

