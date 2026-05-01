Rodolfo Santos cuestiona modelo minero y destaca que solo aporta un 2 % al PIB dominicano

El comunicador cuestionó por qué se prioriza la explotación minera en provincias como San Juan, en lugar de impulsar actividades como la agricultura, la ganadería o el turismo ecológico. A su juicio, estas áreas generan un impacto económico más amplio, involucrando a más sectores de la población y fomentando un desarrollo más inclusivo.

Santos comparó el peso de la minería con sectores como el turismo y la agropecuaria, señalando que el turismo aporta cerca de un 15 % del PIB, mientras que la agropecuaria ronda el 6 %, lo que en conjunto representa más de una quinta parte de la economía nacional.

El comunicador Rodolfo Santos planteó un cuestionamiento al modelo de explotación minera en la República Dominicana, al destacar que este sector apenas representa alrededor del 2 % del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra considerablemente menor frente a otras actividades económicas del país.

Asimismo, criticó que la minería concentra los beneficios en pocas manos, a diferencia de otras actividades productivas que distribuyen ingresos entre más personas. En ese sentido, propuso la creación de un plan de desarrollo enfocado en potenciar el turismo de montaña, el ecoturismo y la producción agropecuaria en la región sur del país.

Las declaraciones de Santos fueron emitidas en el programa «El Matutino del País», transmitido por De Último Minuto reavivan el debate nacional sobre el modelo de desarrollo económico y el uso de los recursos naturales, en momentos en que diversos sectores discuten el equilibrio entre crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y distribución de la riqueza.

Asimismo, lanzó críticas directas a la empresa minera Gold Quest, a la que retó a implementar su modelo en países como Canadá o Estados Unidos si realmente es tan seguro y avanzado. También sugirió que, si el Estado espera recibir beneficios limitados de estos proyectos, podría optar por alternativas de financiamiento para invertir directamente en el desarrollo de la provincia.

Santos también citó como ejemplo negativo el impacto ambiental de zonas mineras como Cotuí, señalando que existen evidencias de afectación a ríos, arroyos y ecosistemas. En ese contexto, llamó a la población a oponerse a la expansión de la minería y a priorizar actividades económicas más sostenibles y de mayor alcance social.

Sus declaraciones se producen en medio de un creciente debate nacional sobre la explotación minera en el país, particularmente en la provincia San Juan, donde diversos sectores sociales han expresado preocupación por el posible impacto ambiental y económico de estos proyectos