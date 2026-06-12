Reverendo Díaz celebra tradicional “Abrazo Boricua en NY”; asistió el cónsul dominicano

NUEVA YORK.- El tradicional “Abrazo Boricua en NY” que celebra anualmente el reverendo Rubén Díaz contó este año con la presencia de prestantes ciudadanos de la Isla, de otros residentes en la Gran Manzana y del cónsul dominicano Jesús “Chu” Vásquez como invitado especial.

El reverendo Díaz, fundador y presidente de la Organización de Ministros Hispanos de NY, principal organizador del evento, al hablar ante cientos de invitados, “condenó que el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, esté maltratando a la comunidad boricua, que desde hace 100 años viene aportando al desarrollo de esta ciudad.

Esta es una comunidad pujante, quiéralo o no, el alcalde Mamdani, que sin razón, motivo ni causa, está menospreciando y queriendo olvidar a los puertorriqueños, pero nosotros seguiremos hacia adelante”, precisó el exsenador estatal y exconcejal de NYC.

Hablaron algunos de los invitados, incluyendo al cónsul dominicano, quien destacó la figura del líder religioso como un referente del amor cristiano puesto en acción, resaltando su constante preocupación por los más necesitados y su compromiso de llevar ayuda tanto a Puerto Rico como a la RD.

Señaló que su labor ha trascendido fronteras y ha impactado positivamente a miles de familias. “Hay que declararlo dominicano”, porque el pueblo dominicano lo ha acogido como uno de los suyos por su solidaridad, cercanía y entrega a las mejores causas de la comunidad.

Entre los que asistieron al magno evento figuran: Bruce Blakeman, candidato a gobernador por NY del Partido Republicano; Kevin y Marí Vann Reyes, empresarios; Eddie Charbonier, senador por San Juan; Sheila Damaris Otero, empresaria; e Iván Clemente, líder comunitario en San Juan.

Asimismo, Gabriel Hernández, alcalde del pueblo Camuy; Ramón Barquín, empresario; Wilson Nazario, relacionista público; Antonio Miranda, ex Sheriff en NYC; y el asambleísta estatal George Álvarez.

Al final de la actividad de este jueves, hubo un bufé en los exclusivos salones de Maestro’s Caterers, ubicados en el 1703 de la avenida Bronxdale Avenue, en El Bronx.

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