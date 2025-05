Responsabilizo a SENASA de lo que me pueda pasar

POR LUIS D. SANTAMARIA

El autor es periodista. Reside en Monte Plata.

Soy un paciente diagnosticado con cáncer de próstata desde el mes de febrero del 2023 y

todo marchaba bien hasta ahora. Ya que el Seguro Nacional de Salud, SENASA al que estoy afiliado

había asumido conmigo su responsabilidad preventiva con la entrega de un medicamento que

debo aplicarme cada seis meses.

Resulta que ahora cuando solicito la autorización para la entrega del medicamento,

específicamente Eligard 45mg me salen que tengo que pagar a la farmacia que me va a suplir el

medicamento nada más y nada menos que RD$11,383.47 adicional, cuando nunca he tenido que

pagar un centavo adicional.

Resulta que la aplicación de ese medicamento es imprescindible en el proceso de curación

y si no me aplico el medicamento se puede alterar el proceso de curación por lo que

responsabilizo a SENASA de lo que me pueda suceder porque no tengo los RD$ 11,383.47 para

entregar a la farmacia para que me entregue la inyección que debo aplicarme en tiempo prudente.

Ese proceso lo vengo realizando desde el mes de febrero del 2023 sin tener que pagar un

centavo por la entrega del medicamento que cuando lo autorizaban lo retiraba directamente del

laboratorio, pero resulta que ahora la entrega la hace a través de una farmacia. Eso es un maldito

negocio que no voy a validar.

Es responsabilidad de SENASA vuelvo y repito si por la falta de los RD$11,83.47 no me

suministran el medicamento para ponérmelo a tiempo. El tratamiento que llevo es gratuito sin

costo adicional.